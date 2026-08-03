Chuyên gia khuyến cáo ngừng ngay việc đặt điện thoại lên giường khi đang sạc, hoặc nhét dưới gối. Ảnh: iStock

Đa phần chúng ta thường không suy nghĩ quá nhiều về việc đặt chiếc điện thoại của mình ở đâu trước khi chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh Anh quốc "oằn mình" hứng chịu thêm một đợt nắng nóng mới, các chuyên gia an toàn phòng cháy chữa cháy nhắc nhở các hộ gia đình từ bỏ một sai lầm phổ biến khi sạc pin.

Việc đặt điện thoại lên giường khi đang sạc, thậm chí nhét nó dưới gối để tiện với tay sử dụng là điều rất dễ gặp. Dù vậy, thói quen này có thể làm tích tụ nhiệt lượng và tiềm ẩn nguy cơ hỏa hoạn ngay trong phòng ngủ của bạn.

Mối lo ngại này càng lớn hơn trong những ngày thời tiết oi bức, đặc biệt khi nhiệt độ phòng ngủ vẫn duy trì ở mức trên 25°C vào tận đêm muộn.

Theo tổ chức từ thiện về An toàn Điện Hàng đầu, những điều kiện như vậy khiến pin điện thoại ít có cơ hội tự hạ nhiệt trong lúc sạc, nhất là khi bị chăn hoặc gối che phủ.

Tổ chức này khuyến cáo điện thoại, máy tính bảng và máy tính xách tay luôn phải được sạc trên các bề mặt cứng, phẳng để nhiệt lượng có thể tỏa ra ngoài.

Họ cảnh báo tuyệt đối không sạc thiết bị trên giường, ghế sofa hay các bề mặt mềm khác vì chúng làm cản trở lưu thông không khí và rất dễ bắt lửa.

Trong khi đó, Lực lượng Cứu hỏa London cũng liên tục đưa ra các cảnh báo về việc sạc điện thoại dưới gối hoặc chăn đắp.

Cơ quan cho biết chăn ga gối đệm có thể giữ nhiệt xung quanh pin lithium-ion và bộ sạc, làm gia tăng nguy cơ quá nhiệt nếu pin hoặc cáp sạc phát sinh sự cố kỹ thuật.

Hầu hết các dòng điện thoại thông minh hiện đại đều sử dụng pin lithium-ion, vốn tự sinh nhiệt trong quá trình sạc.

Dù được thiết kế với nhiều tính năng an toàn nhưng pin bị hỏng, bộ sạc trôi nổi kém chất lượng hoặc không gian thông gió kém vẫn có thể làm tăng khả năng bị quá nhiệt.

Thay vì sạc điện thoại trên giường, các chuyên gia khuyên nên đặt thiết bị lên tủ đầu giường, bàn làm việc hoặc một bề mặt cứng, không dễ cháy khác có độ thông thoáng tốt.

Họ cũng khuyến nghị nên sử dụng củ sạc chính hãng của nhà sản xuất nếu có thể, đồng thời rút phích cắm thiết bị ngay khi sạc đầy thay vì cắm qua đêm.

Nếu điện thoại trở nên nóng bất thường, bắt đầu phồng lên hoặc tỏa ra mùi lạ trong lúc sạc, người dùng cần ngắt kết nối an toàn và tuyệt đối không tiếp tục sử dụng cho đến khi được kiểm tra kỹ càng.

Dù các vụ cháy nổ do pin điện thoại vẫn là trường hợp hiếm gặp, các chuyên gia khẳng định rằng việc tránh những thói quen đơn giản như sạc pin dưới chăn gối có thể làm giảm đáng kể rủi ro, nhất là trong những giai đoạn thời tiết nắng nóng kéo dài.

(Theo Mirror)