7 người đi đòi nợ kiểu 'xã hội đen' bị bắt giữ tại Vĩnh Long; Xác minh clip tài xế xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi gần Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội;... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng 07/11/2026.

Khởi tố 7 người đi đòi nợ kiểu 'xã hội đen' tại Vĩnh Long

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, 6 bị can bị bắt tạm giam 4 tháng.

Các đối tượng trong nhóm đòi nợ. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Sang (39 tuổi), Nguyễn Minh Ý (41 tuổi), Phan Duy Linh (28 tuổi), cùng ngụ xã Mỏ Cày; Nguyễn Văn Hải (42 tuổi), ngụ xã Thành Thới; Phan Thanh Sung (28 tuổi), Nguyễn Hoàng Khai (23 tuổi) và Phan Văn Khải (31 tuổi), cùng ngụ xã Nhị Long, tỉnh Vĩnh Long.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3/2026, Sang đưa cho bà Đ.T.B.B. (61 tuổi, ngụ xã Nhuận Phú Tân, tỉnh Vĩnh Long) 800 triệu đồng để cho H.V.L. (37 tuổi, cùng địa phương) vay đáo hạn ngân hàng.

Đến tháng 5/2026, Sang yêu cầu bà B. trả lại số tiền trên. Bà B. cùng Sang đến nhà tìm L. để yêu cầu trả tiền nhưng người này khẳng định không vay tiền của ai và không đồng ý trả.

Ngày 1/9, Sang cùng Hải, Ý, Linh, Sung, Khai và Khải mang theo dao tự chế, gậy ba khúc đến nhà L. Trước khi đi, Sang yêu cầu những người đi cùng sử dụng hung khí để đe dọa, gây áp lực buộc L. trả nợ.

Tại đây, nhóm đòi nợ chửi bới, gây sức ép yêu cầu L. trả tiền. Một số người còn xông vào nhà, dùng dao tự chế chém làm hư hỏng một số tài sản rồi rời đi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cơ quan công an tiến hành xác minh, điều tra hành vi của những người liên quan.

Xác minh clip tài xế xe ôm sàm sỡ người phụ nữ lớn tuổi gần Bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội

Ngày 6/11, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ lớn tuổi bị một người đàn ông nghi có hành vi sàm sỡ tại khu vực công cộng.

Vụ việc xảy ra tại một điểm dừng xe buýt. Ảnh cắt từ clip

Người đăng tải clip cho biết tình cờ chứng kiến vụ việc vào chiều 5/11, tại đường Giải Phóng, đoạn trước cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Người này đã ghi lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội, mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý.

Trao đổi với PV Thời sự Báo VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Bạch Mai cho biết, qua xác minh ban đầu, sự việc xảy ra tại điểm xe buýt sát cổng số 1 Bệnh viện Bạch Mai, thuộc địa bàn phường Kim Liên. Theo vị này, tại khu vực trên có hiện tượng một số đối tượng giả danh xe ôm để chèo kéo, móc túi người dân vừa xuống xe buýt.

Nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên là học sinh lớp 6

Ngày 6/11, UBND phường Kim Liên (Hà Nội) cho biết nạn nhân tử vong trong vụ cháy Trường THCS Kim Liên là học sinh lớp 6 của trường. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Đình Hiếu

Liên quan vụ cháy tại khu nhà học tạm của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí), UBND phường Kim Liên cho biết, khoảng 12h14 ngày 5/11, đám cháy được phát hiện tại dãy nhà D của địa điểm này.

Ngay khi phát hiện, Ban Giám hiệu và các giáo viên đã khẩn trương tổ chức sơ tán học sinh ra khỏi trường, đồng thời sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa và báo tin tới Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội và các lực lượng chức năng của phường.

Đến khoảng 12h58 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy là một học sinh lớp 6 Trường THCS Kim Liên. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.