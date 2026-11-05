Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền; Phó Đức Nam bị đề nghị mức án chung thân;... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 05/11/2026.

Shark Bình bị đề nghị tuyên phạt 9-10 năm tù

Ngày 4/11, tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng của hơn 900 nhà đầu tư do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu, đại diện VKS đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) mức án 9-10 năm tù về tội Rửa tiền.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Hai thuộc cấp đồng phạm với Shark Bình là Nguyễn Thị Nam và Trần Thị Thanh Tâm bị VKS đề nghị mức án 30-36 tháng tù treo cùng về tội Rửa tiền.

Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, hành vi rửa tiền của các bị cáo làm méo mó hoạt động tài chính.

Đại diện VKS cũng ghi nhận việc Shark Bình và hai cấp dưới đã có thái độ thành khẩn. Thời điểm cuối năm 2022, sau thời gian che giấu cho Mr Pips về dòng tiền chuyển qua công ty Ngân lượng, Nguyễn Hòa Bình và 2 cấp dưới đã dừng lại hành vi phạm tội. Bị cáo Bình cũng đã nộp lại khoản tiền hưởng lợi.

Phó Đức Nam bị đề nghị mức án chung thân

Ngày 4/11, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cùng Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác bước sang phần tranh luận.

Đại diện VKS thực hành quyền công tố tại tòa. Ảnh: CTV

Đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội và đề xuất mức án đối với 188 bị cáo. Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng, Phó Đức Nam đã chủ mưu cầm đầu và phải chịu trách nhiệm với toàn bộ 919 vụ với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.559 tỷ đồng.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phó Đức Nam mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp mức hình phạt mà đại diện VKS đề nghị tuyên phạt đối với bị cáo là chung thân.

Lý do không xử phạt xe khách bị phản ánh 'đi ngược chiều trên cao tốc'

Ngày 4/11, Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết đã xác minh, làm rõ vụ ô tô khách BKS 50H-450.XX bị người dân phản ánh đi ngược chiều trên đường cao tốc.

Sau đó, lực lượng CSGT đã làm việc với tài xế L.Q.K. (62 tuổi, ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp), đồng thời kiểm tra dữ liệu camera hành trình và xác minh thực tế tại hiện trường.

Lực lượng chức năng làm việc với tài xế ô tô khách. Ảnh: CSGT

Kết quả xác định, khoảng 13h37 ngày 31/10, ô tô khách trên di chuyển đến Km11 đường Vành đai 3 (thuộc khu phố Phú Thạnh, phường Nhơn Trạch).

Theo cơ quan chức năng, vị trí xảy ra vụ việc không phải đường cao tốc như thông tin phản ánh ban đầu. Đây là đoạn đường Vành đai 3 đang trong quá trình thi công, chưa đưa vào khai thác và hệ thống biển báo giao thông chưa được lắp đặt đầy đủ.

Đồng thời, tài xế K. không thuộc đường nên điều khiển xe khách đi vào khu vực đang thi công. Khi gặp chướng ngại vật phía trước, tài xế không thể tiếp tục di chuyển nên buộc phải quay đầu xe.