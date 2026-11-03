Hà Nội sẽ đón không khí lạnh; người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ô tô tông tử vong; nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành hầu tòa... là các tin tức thời sự đáng chú ý sáng ngày 03/11/2026.

Hà Nội sẽ đón không khí lạnh mạnh

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, ngày 2/11, không khí lạnh tăng cường yếu khiến Hà Nội có mưa rải rác, lượng mưa phổ biến 5-10mm. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực trung tâm, phía Bắc và phía Nam thành phố đạt 29-31 độ; phía Tây dao động 28-30 độ.

Thời tiết Hà Nội khả năng chuyển rét vào đầu tuần tới. Ảnh: Lê Anh Dũng

Từ ngày 3-5/11, Hà Nội không mưa, ngày nắng. Khoảng đêm 5/11 và ngày 6/11, không khí lạnh tăng cường yếu trở lại, gây mưa rào rải rác; ngày 7/11, thành phố có mưa vài nơi.

Đáng chú ý, trong các ngày 8-9/11, không khí lạnh có khả năng tăng cường mạnh, kết hợp với hội tụ gió trên cao gây mưa rào và giông. Từ ngày 9/11, Hà Nội có khả năng chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong ngày 9/11 tại khu vực Ba Vì, Bất Bạt khoảng 18 độ, các nơi còn lại 19-20 độ; nhiệt độ cao nhất khoảng 22 độ.

Ngày 10-11/11, Hà Nội không mưa, nhiệt độ tăng dần, đêm và sáng trời rét.

Người đàn ông băng qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị ô tô tông tử vong

Khoảng 6h30 ngày 2/11, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn gần cầu vượt Thường Tín (xã Hồng Vân, Hà Nội), xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 18A-747.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng Ninh Bình đi Hà Nội. Khi đến khu vực gầm cầu vượt Thường Tín, xe bất ngờ va chạm với một người đàn ông đang chạy băng qua đường.

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: CACC

Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa, tử vong tại chỗ. Ô tô con bị hư hỏng phần đầu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cử cán bộ đến hiện trường, phối hợp với Công an xã và đơn vị quản lý đường cao tốc giải quyết vụ việc.

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành hầu tòa

Ngày 2/11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) Chu Thị Thành và 22 bị cáo khác.

Các bị cáo bị dẫn giải vào phòng xét xử. Ảnh: CTV

23 bị cáo hầu tòa về các tội Tham ô tài sản, In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế. Trong số các bị cáo có 6 người bị tạm giam, 17 người được tại ngoại.

Tại phiên tòa hôm nay, 15 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo. Riêng bà Chu Thị Thành có 3 luật sư bào chữa.

Nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 4 ngày.