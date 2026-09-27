Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến được đề nghị giảm án

Các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Phạm Hải

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm giảm án cho bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến từ 6 tháng đến 1 năm tù. Trước đó, cựu Bộ trưởng bị tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế - Ban YTTĐ): giảm 2 năm-2 năm 6 tháng tù.

Lê Thanh Thiêm (Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng): giảm 3 năm-3 năm 6 tháng tù.

Đào Xuân Sinh (Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng SHT): giảm 3-6 tháng tù.

Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Hoàng Xuân Hiệp (cựu Trưởng phòng Kinh tế phát triển đô thị, Viện Kinh tế xây dựng).

Đại diện VKS đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo: Nguyễn Doãn Tú (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị công trình y tế, Bộ Y tế), Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban YTTĐ) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ).

Xô đuổi hành khách xuống xe buýt ở TPHCM, nam nhân viên bị đình chỉ

Hình ảnh nam nhân viên xe buýt xô đẩy khách. Ảnh: Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM

Ngày 26/9, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết vừa tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh của người dân đăng tải trên mạng xã hội Facebook về sự việc xảy ra trên tuyến xe buýt số 152.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định trong quá trình phục vụ, giữa nhân viên trên xe và hành khách đã xảy ra tranh cãi. Người phục vụ có lời lẽ, ứng xử không phù hợp, thậm chí xô đẩy và yêu cầu khách xuống xe.

Ngay sau khi xác minh thông tin, đơn vị đã lập biên bản ghi nhận vi phạm, đồng thời yêu cầu doanh nghiệp vận tải đình chỉ ngay công tác đối với nhân viên liên quan để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Đâm vào xe tải đỗ bên đường ở Hải Phòng, ba thanh niên đi xe máy tử vong tại chỗ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Khoảng 1h25, xe máy chở ba thanh niên chạy trên đường nội bộ Khu công nghiệp An Dương, hướng về tổ dân phố Đình Ngọ, phường An Phong.

Khi đến đường ngang số 7, xe máy bất ngờ đâm vào đuôi xe tải cỡ lớn do tài xế Phạm Văn Đ. (45 tuổi, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) điều khiển, đang dừng đỗ cùng chiều phía trước.

Cú đâm khiến ba người trên xe máy là Lò Văn V. (20 tuổi), Lò Văn D. (19 tuổi) và Lò Đức A. (19 tuổi, cùng trú tỉnh Sơn La) ngã ra đường, tử vong tại chỗ.

Thuyền trưởng bị khởi tố sau vụ lật tàu khiến hai người tử vong

Bị can Vũ Thành Long. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Thuyền trưởng Vũ Thành Long bị khởi tố sau khi điều khiển tàu chở cát va vào đá ngầm trên vùng biển đặc khu Vân Đồn, khiến tàu lật úp, 2 thuyền viên tử vong.

Khoảng 13h20 ngày 9/7, khi tàu di chuyển đến vùng biển thuộc thôn Bản Sen, đặc khu Vân Đồn, ông Long điều khiển tàu lệch khỏi luồng đường thủy quy định, khiến phương tiện va vào bãi đá ngầm, sau đó nghiêng rồi lật úp.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ba người được cứu sống gồm ông Long, ông N. và ông C.

Đến ngày 10/7, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai thuyền viên T.V.P và T.V.H.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định ông Long không chú ý quan sát, không duy trì phương tiện trong phạm vi luồng chạy tàu theo báo hiệu đường thủy nội địa, dẫn đến vụ tai nạn.