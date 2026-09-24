Khởi tố loạt cán bộ ở Đà Nẵng nhận hối lộ để bỏ qua sai phạm xây dựng

Ngày 23/9, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can liên quan đến các hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ để cấp điện, nước trái quy định; vòi vĩnh, nhận tiền của người dân trong hoạt động xây dựng, sửa chữa nhà trái phép.

Công an đọc lệnh khởi tố đối với các đối tượng. Ảnh: CACC

Trong đó, 8 cán bộ Tổ Trật tự đô thị phường Hòa Khánh bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Nhóm cán bộ này bị cáo buộc đã nhận tiền để bỏ qua sai phạm tại nhiều công trình xây dựng, sửa chữa trái phép trên địa bàn.

5 người khác bị khởi tố vì có hành vi làm giả hồ sơ, đưa và môi giới hối lộ cán bộ nhà nước để được xây dựng nhà trái phép, cấp điện, cấp nước không đúng quy định.

4 lãnh đạo, nhân viên Điện lực Liên Chiểu và Xí nghiệp Cấp nước khu vực 4 Đà Nẵng bị khởi tố về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ nhằm ưu tiên giải quyết thủ tục cấp điện, nước cho hàng trăm trường hợp không đủ điều kiện.

Đột kích lò sản xuất, buôn bán gas giả thu lợi hàng chục tỷ

Ngày 23/9, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán LPG (gas) giả với quy mô đặc biệt lớn trên địa bàn.

Các đối tượng có vai trò chính (từ trái qua) gồm: Hà Xuân Trường, Trần Văn Hoài Hận, Bàn Hữu Nguyên.

Trước đó, đầu tháng 8/2025, lực lượng Cảnh sát kinh tế kiểm tra kho xưởng tại tổ 19, khu phố 4, phường Hòa Lợi, TPHCM. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hành vi sang chiết LPG trái phép từ xe bồn sang bồn chứa cố định và các bình gas nhưng không đáp ứng các điều kiện pháp lý, an toàn.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng thu mua LPG trôi nổi, không rõ nguồn gốc rồi đưa về kho xưởng sang chiết chui vào các bình đã qua sử dụng.

Tính đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã sản xuất và tuồn ra thị trường hơn 505.000kg LPG (tương đương khoảng 42.083 bình gas loại 12kg). Tổng giá trị số gas giả tương đương hàng thật ước tính khoảng 18,6 tỷ đồng.

Nam Bộ tiếp tục hứng mưa lớn diện rộng trong những ngày tới

Sang ngày 24-25/9, dải hội tụ nhiệt đới vẫn duy trì trên khu vực, trong khi vùng áp thấp dịch chuyển dần về phía Tây.

Nam Bộ tiếp tục có mưa trên diện rộng, song cường độ mưa lớn có xu hướng giảm so với ngày 23/9. Mưa tập trung vào trưa, chiều và tối, với các trận mưa rào, mưa vừa, mưa to và giông rải rác; một số nơi vẫn có khả năng mưa rất to.

TPHCM và Nam Bộ mưa lớn trong ngày 23/9. Ảnh: Nguyễn Huế

Đài Khí tượng lưu ý, cao điểm của đợt mưa lớn tại Nam Bộ còn kéo dài khoảng 2-3 ngày. Người dân cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động gia cố nhà cửa, bảo vệ tài sản và đặc biệt lưu ý an toàn khi di chuyển trong thời điểm mưa giông, ngập úng.

Từ ngày 26/9, mưa tại Nam Bộ được dự báo tiếp tục giảm dần cả về diện và lượng.

Đồng Nai: Phát hiện ô tô bị lũ cuốn trôi, công an tìm kiếm người nghi mất tích

Ngày 23/9, Công an phường Bình Long phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đồng Nai cùng các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người nghi bị nước lũ cuốn mất tích sau trận mưa lớn.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người nghi mất tích. Ảnh: A.X

Theo tin tức ban đầu, chiều 22/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Bình Long ngập sâu. Khoảng 17h, người dân phát hiện một ô tô màu trắng bị dòng nước cuốn trôi trên đường Sư Vạn Hạnh, khu phố Xa Cam nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Long nhanh chóng phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn tại khu vực nghi có người mất tích.