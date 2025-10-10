Hình ảnh đầu tiên về thiết kế cửa hàng Nevo

Thị trường thể thao Việt: khi vận động trở thành xu hướng sống

Trong vài năm trở lại đây, thể thao đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống người Việt.

Theo báo cáo từ Meric Research, chỉ riêng quý III/2024, thị trường pickleball - môn thể thao kết hợp giữa tennis và cầu lông - đã ghi nhận hơn 150.000 sản phẩm được tiêu thụ, đạt giá trị hơn 22,7 tỷ đồng. Từ chạy bộ, yoga, trekking đến du lịch kết hợp vận động, người tiêu dùng Việt đang chuyển sang lối sống chú trọng sức khỏe thể chất và tinh thần. Điều này kéo theo sự bùng nổ của phân khúc thời trang thể thao ứng dụng - nơi người mặc muốn trang phục của mình vừa linh hoạt cho chuyển động, vừa phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Tuy nhiên, thị trường nội địa vẫn chưa nhiều thương hiệu Việt đáp ứng đầy đủ nhu cầu này. Nhiều người tiêu dùng vẫn tìm đến các thương hiệu ngoại nhập, giá cao và ít phù hợp với khí hậu, vóc dáng người Việt.

Nevo - thương hiệu thời trang thể thao Việt ra đời từ tinh thần vận động

Ra đời từ niềm tin giản dị rằng “chuyển động chính là nguồn năng lượng nuôi dưỡng cuộc sống”, Nevo hướng đến người Việt hiện đại - những người yêu vận động, yêu cuộc sống và tìm kiếm sự cân bằng.

Thương hiệu xác định triết lý Freedom in Motion (Tự do trong từng chuyển động) làm kim chỉ nam, khuyến khích mỗi người khơi dậy năng lượng tích cực qua việc vận động nhẹ nhàng, bền bỉ mỗi ngày.

Sản phẩm Nevo đáp ứng đa dạng nhu cầu tập luyện

Không chỉ tập trung vào hiệu suất thể thao, Nevo còn chú trọng yếu tố thời trang và ứng dụng thực tế. Các thiết kế được tối ưu để vừa đảm bảo công năng - thoáng khí, co giãn, nhanh khô - vừa tinh tế, dễ phối đồ, phù hợp trong nhiều hoàn cảnh: từ phòng tập, đường phố, đến văn phòng.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Mục tiêu của Nevo không phải khiến bạn luyện tập nhiều hơn, mà là giúp bạn vận động thoải mái hơn, tự do hơn và cảm thấy năng lượng hơn trong chính cuộc sống hằng ngày.”

Hành trình khởi đầu và kỳ vọng tương lai

Kế thừa nền tảng công nghệ và quy trình sản xuất từ Yody - thương hiệu thời trang Top 10 Đông Nam Á 2 năm liên tiếp (2025, 2024), Nevo tập trung phát triển dòng thể thao ứng dụng tập trung các tính năng siêu nhẹ, thoáng, bền, co giãn tốt, thích ứng khí hậu nhiệt đới. Hơn 200 sản phẩm đầu tiên được chia thành 5 dòng chính: MoveX, LiteMove, FlexMove, DailyMove và BeautyMove, đáp ứng đa dạng nhu cầu vận động và phong cách.

Cửa hàng đầu tiên của Nevo dự kiến khai trương tại Thái Bình vào tháng 11/2025. Thương hiệu kỳ vọng mở ba điểm bán thử nghiệm trong năm nay và mở rộng độ phủ toàn quốc vào năm 2026.

“Freedom in Motion” - khẩu hiệu của Nevo - thể hiện tinh thần mà thương hiệu muốn lan tỏa: tự do, năng động và đầy năng lượng chuyển động.

(Nguồn: Công ty cổ phần thời trang Yody)