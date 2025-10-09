Theo khảo sát tại các hệ thống điện máy lớn như Nguyễn Kim, MediaMart, Điện Máy Xanh, thị trường máy giặt hiện được chia thành nhiều phân khúc rõ ràng, với mức giá trải dài từ dưới 5 triệu đồng cho các mẫu lồng đứng cơ bản, đến trên 15 triệu đồng cho các thiết bị cao cấp, tích hợp giặt sấy.

Phân khúc từ 5 đến 10 triệu đồng vẫn là tâm điểm của thị trường, nơi người tiêu dùng có thể tìm thấy nhiều lựa chọn từ máy lồng đứng Inverter đến các mẫu lồng ngang Inverter phổ thông.

Đáng chú ý nhất là động thái giảm giá sâu kỷ lục từ các nhà bán lẻ và thương hiệu lớn. Trong đó, nhiều mẫu máy giặt lồng ngang và máy giặt sấy cao cấp đã được đưa về mức giá dễ tiếp cận hơn. Các sản phẩm giảm giá mạnh nhất thường là mẫu trưng bày hoặc mẫu đã ra mắt từ năm trước, với mức giảm có thể vượt 40% đến hơn 50% so với giá niêm yết ban đầu.

Cụ thể, máy giặt Bosch WNA14400SG (9kg giặt + 6kg sấy) giảm từ 21,7 triệu đồng xuống còn 9,99 triệu đồng, tương đương mức giảm hơn 54% - một trong những mức ưu đãi mạnh nhất năm.

Tương tự, Toshiba Inverter TW-BL115A2V(SS) giảm khoảng 43%, còn 6,99 triệu đồng; trong khi Aqua Inverter AW12-BP4959U1KB giảm 42%, xuống mức 7,99 triệu đồng.

Samsung WA14CG5886BVSV (14kg, cửa trên, Inverter) giảm từ 13,99 triệu đồng xuống còn 8,19 triệu đồng. Samsung WW12CGC04DABSV (12kg, cửa trước, Inverter) giảm 35%, còn 10,99 triệu đồng.

Ở phân khúc phổ thông, Casper WT-9NB3 (9kg, cửa trên, Inverter) giảm 27%, chỉ còn 4,27 triệu đồng, phù hợp với hộ gia đình nhỏ.

Nhiều mẫu máy giặt giảm giá mạnh.

Các hệ thống bán lẻ điện máy đang có chính sách trả góp 0%, bảo hành chính hãng 24-36 tháng và giao hàng miễn phí.

Anh Tuấn (nhân viên bán hàng tại một hệ thống điện máy lớn) cho biết, việc giảm giá sâu, thậm chí trên 50% đối với các sản phẩm cao cấp, là động thái kích cầu mạnh mẽ của các hãng và nhà phân phối.

Đây thường là các chương trình thanh lý mẫu cũ để dọn kho đón phiên bản mới, hoặc áp dụng cho hàng trưng bày giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận sản phẩm cao cấp với chi phí hợp lý hơn.

Ngoài ra, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, nhiều thương hiệu sẵn sàng chấp nhận giảm lợi nhuận để gia tăng thị phần và duy trì sức hút với khách hàng. Nhờ đó, người tiêu dùng dễ dàng nâng cấp lên các dòng máy Inverter lồng ngang hoặc giặt sấy hiện đại, với mức giá chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn các mẫu lồng đứng trước đây.

Dù giá niêm yết trung bình của máy giặt Inverter năm 2025 tăng khoảng 5-10% so với đầu năm do chi phí nguyên liệu và vận chuyển, mức khuyến mãi mạnh mẽ đã giúp giá bán thực tế giảm 15-20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các chuyên gia nhận định, sau giai đoạn khuyến mãi ồ ạt này, thị trường máy giặt sẽ dần chuyển trọng tâm cạnh tranh từ giá sang công nghệ. Những mẫu máy giặt thế hệ mới tích hợp AI và IoT sẽ có khả năng tự điều chỉnh lượng nước, nhiệt độ và thời gian giặt phù hợp từng loại vải, đồng thời tiết kiệm điện năng tối ưu.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình “xanh hóa” ngành hàng gia dụng, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến yếu tố bền vững và hiệu suất sử dụng.

Theo anh Tuấn, nếu máy giặt cũ đã xuống cấp, tiêu tốn điện nước hoặc không đáp ứng nhu cầu giặt sấy mùa mưa thì đây là thời điểm lý tưởng để thay mới. Mức giá hiện tại cho thấy người mua được lợi rõ rệt so với đầu năm.

Còn có nhu cầu hướng tới mẫu mới nhất năm 2026 với công nghệ AI nâng cấp hoặc kết nối IoT toàn diện, khách hàng thì nên chờ sau Tết Nguyên Đán, khi các dòng mới ra mắt nhưng giá sẽ cao hơn ít nhất 10-15%.

Khi mua, người dùng nên chú ý kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, tình trạng hàng trưng bày, tem năng lượng và dung lượng giặt phù hợp, tránh mua vượt nhu cầu hoặc gặp khó khăn khi bảo hành.