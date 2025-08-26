Theo các trang Bưu điện New York và NBC News, Thống đốc FED Lisa Cook trong thông cáo mới nhất đã khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump “không có thẩm quyền” sa thải bà.

Thống đốc FED Lisa Cook (áo đen) trong một phiên họp hồi tháng 6. Ảnh: Fed

“Tổng thống Trump cố tình sa thải tôi ‘có lý do’ trong khi không có lý do nào tồn tại theo luật, và ông ấy không có thẩm quyền làm như vậy. Tôi sẽ không từ chức. Tôi sẽ tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ của mình để giúp đỡ nền kinh tế Mỹ, điều mà tôi đã làm từ năm 2022 tới nay”, bà Cook nói.

Bà Cook sau đó đã thuê luật sư Abbe Lowell, người từng bào chữa cho con trai của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden là ông Hunter Biden, làm người đại diện pháp lý cho mình. Luật sư Abbe Lowell khẳng định ông sẽ làm mọi thứ cần thiết để “ngăn chặn hành động của Tổng thống Trump”.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng Truth Social hôm 25/8, Tổng thống Mỹ Trump tuyên bố bãi nhiệm bà Lisa Cook khỏi chức vụ tại Hội đồng Thống đốc Fed với lý do bà này liên quan tới cáo buộc gian lận thế chấp.

“Có những lý do hợp lý để tin rằng bà Lisa Cook đã đưa ra các thông cáo sai lệch về một hoặc nhiều thỏa thuận thế chấp… Điều này ít nhất đã thể hiện sự cẩu thả nghiêm trọng trong các giao dịch tài chính và dấy lên nghi vấn về năng lực và độ tin cậy của bà Cook với vai trò quản lý tài chính”, ông Trump giải thích trong quyết định sa thải bà Cook.