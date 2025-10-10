Tại Hội nghị sơ kết về tình hình thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc của các ngân hàng sau gần 1 năm triển khai, do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức chiều 9/10, tình hình "sức khoẻ" của 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc được hé lộ.

4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc gồm: Ngân hàng Đại Dương (OceanBank) được chuyển giao về MB, đổi tên thành Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại (MBV); Ngân hàng Xây Dựng (CB) được chuyển giao về Vietcombank, đổi tên thành Ngân hàng Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo); Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) được chuyển giao về HDBank, đổi tên thành Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank); Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank) được chuyển giao về VPBank, vừa được đổi tên thành Ngân hàng Kỷ nguyên Thịnh vượng (GPBank).

Theo đánh giá của NHNN, sau gần một năm thực hiện chuyển giao, các ngân hàng chuyển giao bắt buộc đã đạt được những kết quả tích cực.

4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc đã hoàn tất việc đổi tên và nhận diện thương hiệu mới.

Trong đó, các ngân hàng đã hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức và kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, thực hiện thay đổi tên, nhận diện thương hiệu, từng bước tạo dựng niềm tin cho khách hàng.

Các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã tích cực rà soát, sắp xếp lại mạng lưới hoạt động, từng bước nâng cấp, chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh liên tục cũng như đảm bảo an toàn an ninh.

Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của các ngân hàng được chuyển giao bắt buộc đã có chuyển biến tích cực. Quy mô tổng tài sản, vốn huy động, dư nợ tăng trưởng cao. Nợ xấu từng bước được xử lý, một số nhà băng đã có lãi hoặc giảm lỗ so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ bản, 4 ngân hàng được chuyển giao bước đầu đã bám sát và thực hiện kế hoạch năm đầu tiên trong giai đoạn 1 của phương án chuyển giao bắt buộc.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng và Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ngân hàng nhận và được chuyển giao bắt buộc cần khẩn trương, tích cực triển khai các giải pháp để đảm bảo phương án chuyển giao bắt buộc được thực hiện theo đúng nội dung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 của HDBank, ông Phạm Quốc Thanh, CEO HDBank, cho biết Vikki Bank đang trong quá trình tái cấu trúc toàn diện, đặc biệt là trong việc chuyển đổi từ một ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt thành ngân hàng số Vikki Digital Bank.

“Vikki Bank đang 'thay da đổi thịt' và không có sự tắc nghẽn trong quá trình chuyển đổi. Chúng tôi sẽ triển khai chiến lược về Vikki Bank trong mảng bán lẻ và SME, phù hợp với chiến lược phát triển của tập đoàn”, ông Thanh nói.

Với GPBank, tại ĐHĐCĐ thường niên của VPBank, Tổng giám đốc Nguyễn Đức Vinh khẳng định 2025 sẽ là năm đầu tiên GPBank có lãi sau thời gian dài thua lỗ. Trước đây, mỗi năm GPBank lỗ cả nghìn tỷ đồng trở lên, nhưng năm nay sẽ đạt lợi nhuận tối thiểu 500 tỷ đồng.

Còn tại MBV, tại Hội nghị Nhà đầu tư do MB tổ chức trực tuyến mới đây, ông Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MB kiêm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng MBV cho hay, hoạt động kinh doanh của MBV đang bám sát kế hoạch, mục tiêu đề ra.

“Sau hơn 10 năm liên tục thua lỗ, năm nay MBV chắc chắn sẽ dừng lỗ”, ông Trung khẳng định.

Trong khi đó, thông tin về kết quả kinh doanh của VCBNeo đến nay vẫn chưa được hé lộ.