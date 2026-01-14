Câu chuyện người phụ nữ ở Thái Nguyên sẵn sàng đến chăm sóc thông gia bị tai biến, gãy chân thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng những ngày gần đây.

Câu chuyện do chính con gái của người phụ nữ chia sẻ với nội dung: “Một điều mà chẳng ai làm được nhưng mẹ mình làm được. Bố chồng mình mấy hôm trước ngã gãy chân, phải bó bột. Bố bệnh nặng, mẹ chồng lại yếu nên mẹ mình lên chăm, chẳng ngại việc gì”.

Kèm theo đó là đoạn video trích từ camera gia đình ghi lại khoảnh khắc người phụ nữ ân cần chăm sóc thông gia mắc bệnh: nắn bóp chân, hỗ trợ việc vận động...

Mẹ chị Hiếu (áo khoác xanh) chăm sóc thông gia tận tình lúc đau ốm

Mối quan hệ thông gia hòa hợp, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau lúc đau ốm khiến nhiều người xúc động. Người dùng mạng để lại nhiều bình luận cảm động phía dưới bài đăng:

“Mẹ mình ốm, mẹ chồng mình cũng đến chăm. Những ngày hai bà nâng đỡ, chăm sóc cho nhau khiến mình ấm lòng vô cùng”; “Thông gia hòa hợp, quý mến lẫn nhau thì con cái được hưởng phúc. Các con cũng học được ở cha mẹ cái tâm thiện lành”...

Theo tìm hiểu, người đăng tải câu chuyện xúc động là Hoàng Thị Minh Hiếu (SN 1996, quê Thái Nguyên).

Chị Hiếu cho hay, chị đã kết hôn được 8 năm, hai vợ chồng cùng quê.

Chị Hiếu sống chung với bố mẹ chồng một thời gian, sau đó mua đất, xây nhà ra ở riêng. Nhà riêng của chị ở gần cả hai bên nội ngoại.

“Hiện tại, vợ chồng tôi sống và làm việc ở Hà Nội, cũng đã mua nhà và an cư ở đây. Căn nhà riêng ở Thái Nguyên chúng tôi giữ lại để mỗi cuối tuần đưa con về quê thăm ông bà nội, ngoại”, chị kể.

Cách đây 2 năm, bố chồng chị Hiếu bị tai biến dẫn đến sức khỏe suy giảm, mọi sinh hoạt cá nhân phải phụ thuộc vào người thân. Khoảng 1 năm trở lại đây, ông mới có thể đi lại bình thường, tuy nhiên vẫn cần có người chăm sóc.

Trận lụt nghiêm trọng ở Thái Nguyên vào tháng 10/2025 khiến căn nhà của bố mẹ chồng chị hư hỏng, vợ chồng chị quyết định đón ông bà về nhà riêng của mình sống. Căn nhà này cách nhà mẹ đẻ của chị chưa đến 1km.

Vợ chồng chị Hiếu bên bố mẹ chồng (ở giữa) và bố mẹ đẻ (ngoài cùng bên phải)

Hai bên thông gia vốn thân thiết nay càng thêm gần gũi, thường xuyên qua lại thăm hỏi, có món gì ngon cũng biếu nhau. Mỗi cuối tuần, vợ chồng chị về quê, hai bên gia đình lại tụ họp ăn uống vui vẻ.

“Bố chồng tôi đã ngoài 70 tuổi. Cách đây 1 tuần, trong lúc bà đi vắng, ông tự tắm nên không may ngã gãy chân, phải bó bột và ngồi xe lăn.

Mẹ chồng tôi gần 60 tuổi mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, tiền đình... nên việc chăm sóc ông lúc ốm nặng thế này là quá sức”, chị Hiếu kể.

Bố mẹ chồng chị Hiếu ít con, việc phụng dưỡng tuổi già đều do vợ chồng chị đảm nhiệm. Chị Hiếu luôn canh cánh trong lòng giữa chuyện chăm sóc bố mẹ và đảm bảo công việc cá nhân.

“Vợ chồng tôi phải lo kinh tế chính cho cả hai bên gia đình, trong phút chốc không thể bỏ việc để về quê cùng mẹ chăm sóc bố. Thuê người chăm sóc thì vừa khó, vừa có nhiều cái khiến tôi không yên tâm.

Thấy vậy, mẹ đẻ tôi đề xuất: ‘Nhà chồng con ngay gần đây, để mẹ sang hỗ trợ. Mẹ không nề hà việc gì cả’”, chị Hiếu kể.

Trước đề xuất đó, chị Hiếu vẫn có chút nặng lòng. Tuy nhiên, nghe mẹ phân tích kỹ càng, chị nhận ra điều này xuất phát từ cái tâm thương người của mẹ nên đồng ý. Bố đẻ chị cũng ủng hộ hoàn toàn.

“Mẹ tôi năm nay 50 tuổi, khỏe mạnh và rất hay làm. Bình thường mẹ giúp tôi trông coi xưởng may ở quê. Giờ thấy hoàn cảnh bố mẹ chồng tôi như vậy, mẹ sẵn sàng bỏ công việc sang giúp đỡ. Tôi cảm kích tấm lòng của mẹ”, chị Hiếu chia sẻ.

Một tuần qua, mẹ đẻ chị Hiếu sớm chiều sang chăm sóc thông gia. Những công việc bà thường làm là hỗ trợ ông thông gia lên, xuống xe lăn, giúp vận động... Khi mẹ chồng chị Hiếu bận việc, mẹ đẻ chị nấu cơm đem sang tận nhà cho thông gia.

Qua camera gia đình, chị Hiếu chứng kiến được những khoảnh khắc ấm lòng đó. Thấy hai bên bố mẹ vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng chị yên tâm làm ăn kinh tế.

“Nhiều người nói tôi không thương mẹ đẻ nên mới để mẹ làm vậy nhưng không phải. ‘Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh’, mỗi gia đình có một nếp sống và lựa chọn riêng, chưa kể còn tùy thuộc vào tính cách và tấm lòng của mỗi người.

Bố mẹ chồng tôi sống hiền lành, bố mẹ đẻ tôi cũng tốt tính, thương người. Hai bên quý nhau, giúp nhau lúc đau ốm là chuyện thường tình.

Mỗi tháng, vợ chồng tôi vẫn hỗ trợ kinh tế, cố gắng để bố mẹ có cuộc sống đủ đầy cả về vật chất, lẫn tinh thần. Mỗi giai đoạn, mỗi điều kiện, mỗi người sẽ có cách báo hiếu phù hợp”, chị Hiếu bày tỏ.

