Trao đổi với báo chí sau cuộc họp, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết các thành viên Hội đồng đã thảo luận kỹ lưỡng, trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa người lao động và doanh nghiệp, trước khi đi đến thống nhất mức tăng bình quân 7,8%, áp dụng từ ngày 1/1/2027.

Ông Ngọ Duy Hiểu. Ảnh: H.Q.

Theo phương án được thông qua, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 310.000-390.000 đồng/tháng tùy từng địa bàn.

Cụ thể, vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng/tháng, tăng 390.000 đồng (7,3%); vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng/tháng, tăng 350.000 đồng (7,4%); vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng/tháng, tăng 310.000 đồng (7,5%); vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng/tháng, tăng 340.000 đồng (9,2%).

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, kết quả này cho thấy đại diện người lao động, người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước đã tìm được tiếng nói chung. Mong muốn của các bên đã gặp nhau trên tinh thần chia sẻ, hài hòa lợi ích, vừa chăm lo tốt hơn đời sống người lao động, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Nếu được Chính phủ chấp thuận, phương án này sẽ là lần điều chỉnh lương tối thiểu vùng tiếp theo kể từ đầu năm 2026, tạo cơ sở để doanh nghiệp và người lao động ký kết, điều chỉnh tiền lương, đồng thời góp phần cải thiện thu nhập cho hàng triệu lao động làm việc theo hợp đồng trên cả nước.

Doanh nghiệp còn băn khoăn

Ở góc độ đại diện cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết phương án tăng lương tối thiểu vùng 7,8% được Hội đồng Tiền lương quốc gia thông qua với 100% thành viên đồng thuận.

Tuy nhiên, theo ông, doanh nghiệp vẫn còn nhiều băn khoăn về khả năng chi trả trong bối cảnh sức chống chịu của khu vực sản xuất, kinh doanh chưa thực sự phục hồi.

Dù vậy, đại diện VCCI cho rằng, việc điều chỉnh lương tối thiểu là cần thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Hoàng Quang Phòng. Ảnh: H.Q.

Theo ông Hoàng Quang Phòng, mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đòi hỏi cả doanh nghiệp và người lao động phải đồng hành, nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện sống. Trong đó, chính sách tiền lương tối thiểu là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo động lực cho thị trường lao động.

Ông cũng đánh giá việc phương án tăng 7,8% nhận được sự đồng thuận tuyệt đối cho thấy các bên đã chia sẻ, dung hòa lợi ích, vừa từng bước cải thiện thu nhập cho người lao động, vừa tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất trong thời gian tới.