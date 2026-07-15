Tiền lương tăng theo hệ số

Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/7/2026, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Đây là căn cứ để tính tiền lương theo hệ số, các khoản phụ cấp và nhiều chế độ, chính sách đối với người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Mức lương cơ sở mới áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và nhiều nhóm đối tượng khác. Đồng thời, đây cũng là căn cứ xác định mức hưởng của nhiều chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và chính sách an sinh xã hội.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tiền lương hằng tháng của cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục được tính bằng hệ số lương nhân với mức lương cơ sở. Vì vậy, khi mức lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, tiền lương theo các ngạch, bậc cũng được điều chỉnh tăng tương ứng.

Ví dụ, người có hệ số lương 2,34 sẽ nhận khoảng 5,92 triệu đồng/tháng; hệ số 3,66 nhận khoảng 9,26 triệu đồng/tháng; còn người có hệ số 4,98 sẽ hưởng gần 12,6 triệu đồng/tháng.

Nhiều quyền lợi của người lao động được điều chỉnh tăng khi mức lương cơ sở nâng từ 2,34 triệu đồng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa.

Đối với các chức danh lãnh đạo, Bộ trưởng và người giữ chức vụ tương đương có hệ số lương 10 sẽ hưởng mức lương 25,3 triệu đồng/tháng. Thứ trưởng và chức danh tương đương có hệ số 8,8 sẽ hưởng khoảng 22,26 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Bên cạnh đó, những người đang được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cũng sẽ được điều chỉnh khoản chênh lệch tương ứng theo mức lương cơ sở mới.

Hàng loạt phụ cấp, trợ cấp tăng theo

Từ ngày 1/7, cùng với tiền lương, nhiều khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở cũng được điều chỉnh tăng, như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, khu vực, trách nhiệm công việc, lưu động, độc hại, nguy hiểm, ưu đãi nghề, thâm niên nghề...

Do được tính theo hệ số nhân với lương cơ sở, mức hưởng của các khoản phụ cấp này tăng tương ứng khi lương cơ sở được nâng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Riêng các khoản phụ cấp được quy định bằng mức tiền cụ thể tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, quỹ phụ cấp khoán cũng được điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới. Hoạt động phí của đại biểu HĐND các cấp được tính lại trên cùng căn cứ này.

Việc tăng lương cơ sở cũng kéo theo nhiều chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) được điều chỉnh. Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, bảo hiểm y tế của cán bộ, công chức, viên chức tăng theo mức lương mới; đồng thời nhiều chế độ như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và một số khoản trợ cấp cũng tăng tương ứng.

Theo Luật BHXH 2024, tiền lương tháng làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 lần mức tham chiếu (giai đoạn hiện nay được xác định bằng mức lương cơ sở). Vì vậy, từ ngày 1/7, mức tiền lương tối đa làm căn cứ đóng BHXH tăng từ 46,8 triệu đồng lên 50,6 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, mức lương cơ sở mới còn là căn cứ điều chỉnh nhiều chính sách ưu đãi người có công, trợ giúp xã hội và tiền lương, phụ cấp của lực lượng vũ trang.

Theo các chuyên gia, việc nâng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng không chỉ giúp cải thiện thu nhập của người hưởng lương từ ngân sách mà còn kéo theo nhiều quyền lợi về phụ cấp, trợ cấp và bảo hiểm xã hội, góp phần tăng mức bảo đảm an sinh lâu dài.