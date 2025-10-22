Cụ thể, trong bài viết: “Tổng Bí thư: Phải thay đổi triệt để tư duy ‘Hà Nội không vội được đâu" đăng vào lúc 13h19 ngày 16/10, báo VietNamNet đã trích dẫn và giật tiêu đề sai lời phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi phát hiện, tòa soạn đã kịp thời sửa tiêu đề đúng với phát biểu của Tổng Bí thư và gỡ bỏ phần nội dung không chính xác.

Báo VietNamNet xin cải chính về thông tin đã trích dẫn sai và chân thành xin lỗi Tổng Bí thư Tô Lâm cùng quý độc giả về lỗi sai nghiêm trọng này.

Báo VietNamNet đã tiến hành yêu cầu các bộ phận, cá nhân liên quan báo cáo giải trình, đồng thời có báo cáo tới các cơ quan chức năng liên quan.

Báo VietNamNet sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật các bộ phận, cá nhân có liên quan đến sai phạm này.

Báo VietNamNet