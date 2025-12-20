Giám đốc trung tâm có thể là người nước ngoài

Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế (TTTCQT) tại TPHCM sẽ trực thuộc UBND TPHCM. Người quản lý công tác điều hành tại trung tâm này cũng tương đương lãnh đạo cơ quan của UBND thành phố, tương đương chức vụ giám đốc sở.

Thông tin trên được ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM nêu ra tại Hội thảo “Thu hút vốn đầu tư để TPHCM xây dựng thành công trung tâm tài chính quốc tế” do Báo Tiền Phong tổ chức sáng 20/12.

Cũng theo ông Tuấn, để chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ trung tâm tài chính quốc tế, ngay từ rất sớm, TPHCM đã cử cán bộ, công chức tham gia học tập tại các trung tâm tài chính lớn, viện, trường để có kinh nghiệm thực tế đảm nhiệm các vị trí then chốt trong TTTCQT tại TPHCM.

Bên lề sự kiện, trao đổi thêm với VietNamNet về công tác nhân sự của TTTCQT tại TPHCM, một đại diện khác của Sở Tài chính cho biết, ở cấp Trung ương, Hội đồng điều hành TTTCQT tại Việt Nam sẽ do Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ làm Chủ tịch hội đồng.

Ở cấp địa phương (TPHCM và Đà Nẵng), người đứng đầu cơ quan điều hành ở hai địa phương gọi là Chủ tịch Cơ quan điều hành TTTCQT tại TPHCM và Đà Nẵng.

Ngoài chức danh chủ tịch nêu trên, bộ máy lãnh đạo của TTTCQT tại TPHCM sẽ thêm hai phó chủ tịch và một giám đốc điều hành. Đáng chú ý, vị trí giám đốc điều hành có khả năng cao là nhân sự người nước ngoài.

“Trong giai đoạn này, thành phố chưa tổ chức tuyển dụng mà mời chuyên gia về đảm nhận việc điều hành TTTCQT tại TPHCM. Hiện, địa phương đang có ba phương án nhân sự nhưng khả năng cao nhất là một chuyên gia nước ngoài sẽ giữ chức vụ giám đốc điều hành”, vị này nói và cho hay, trong ngày mai (21/12), Hội nghị công bố Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam dự kiến sẽ được tổ chức. Tại hội nghị này, danh sách các thành viên lãnh đạo Cơ quan điều hành TTTCQT tại TPHCM và Đà Nẵng cũng sẽ được công bố.

Tháp tài chính Bitexco được xác định là công trình cao nhất khu vực Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM. (Ảnh: Thạch Thảo)

Bitexco là toà nhà cao nhất Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM thông tin, TTTCQT tại TPHCM được xác định có diện tích khoảng 998ha, thuộc địa bàn các phường: Sài Gòn, Bến Thành và An Khánh (khu vực phía bên kia sông Sài Gòn). Như vậy, toàn bộ khu vực TTTCQT tại TPHCM như một “vòng tròn” ôm trọn sông Sài Gòn.

Theo ông An, vị trí địa lý và quy hoạch này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Các doanh nghiệp, tổ chức tài chính, các tòa nhà và định chế tài chính hoạt động trong phạm vi địa lý nói trên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi.

Cụ thể hơn, các đơn vị hoạt động trong trung tâm tài chính quốc tế được ưu đãi về thuế, điện, nước và các yếu tố liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hằng ngày của doanh nghiệp. Trong toàn bộ khu vực, hạ tầng viễn thông được bố trí đồng bộ với hệ thống Internet băng thông rộng hoạt động liên tục và được phủ sóng kín 3G, 5G, bảo đảm điều kiện vận hành thông suốt cho các đơn vị.

Ngành điện và ngành nước cũng đều có sự ưu tiên riêng cho khu vực TTTCQT. Bởi, việc vận hành các trung tâm tài chính đòi hỏi hệ thống máy móc công nghệ cao, tiêu thụ điện năng rất lớn, đồng thời cần lượng nước đáng kể để làm mát.

Bộ phận điều phối của TTTCQT sẽ được đặt tại tòa nhà số 8 Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, tòa nhà này đang được sửa chữa, cải tạo để đáp ứng các quy chuẩn của một trụ sở điều hành TTTCQT, nên cần thêm thời gian hoàn thiện.

Do đó, trong giai đoạn tạm thời, bộ phận điều phối trên được đặt tại tầng 6, số 123 Trương Định, là Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo của TPHCM. Theo kế hoạch, bộ phận điều phối TTTCQT tại TPHCM sẽ bắt đầu chính thức vận hành từ ngày mai (21/12).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết thêm, trong phạm vi địa giới của TTTCQT tại TPHCM đang có khoảng 1.000 tòa nhà. Trong số này, Tháp tài chính Bitexco (68 tầng, cao 262m) được xác định là công trình cao nhất nằm trong khu vực.

Các tòa nhà còn lại có điều kiện hạ tầng tương đối ổn định và đủ khả năng đưa vào khai thác, sử dụng phục vụ hoạt động của TTTCQT tại TPHCM. Tới đây, các tổ chức tài chính quốc tế, nhà đầu tư xây dựng các toà nhà sẽ cần tuân thủ thiết kế của ngành tài chính và có được những ưu đãi theo quy định của Chính phủ, theo ông An.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 2755/QĐ-TTg ngày 18/12/2025 thành lập Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch Hội đồng điều hành. Các Phó Chủ tịch Hội đồng điều hành gồm: Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng. Các thành viên Hội đồng điều hành gồm lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ: Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; ông Nguyễn Mạnh Khương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Sinh Nhật Tân, Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Theo thông tin từ Sở Tài chính TPHCM, dự kiến, vào sáng mai (21/12), Hội nghị công bố Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam sẽ được tổ chức tại Văn phòng Chính phủ.