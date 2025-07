Ngày 20/7, tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi thông tin liên quan đến vụ tai nạn đường thủy khiến 35 người tử vong.

Trước thông tin 3 tiếng lực lượng chức năng mới tới hiện trường để cứu hộ cứu nạn, ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết do nhiều nguyên nhân khác nhau nên ban chỉ huy nhận thông tin vụ việc chậm dẫn đến lực lượng chức năng ra đến hiện trường có độ trễ.

Ông cho biết thêm, thông tin lực lượng chức năng biết vụ việc mà không ra hiện trường để cứu hộ là không đúng. Theo đó, ngay sau khi nhận được thông báo của ngư dân, 10 phút sau các lực lượng chức năng có mặt ngay để triển khai các biện pháp ứng cứu. Vào thời điểm đó, tàu Vịnh Xanh 58 đã mất kết nối GPS, thuyền viên và hành khách đều bị chìm dưới biển nên không thể tự gửi tín hiệu cầu cứu về cho lực lượng chức năng được.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, 1.000 người cùng 100 tàu, thuyền đã được huy động để cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Còn theo Đại tá Hoàng Văn Thuyết, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, 14h chiều 19/7, thời tiết đang nắng nóng bỗng chốc đổi mưa, giông lốc và có mưa đá. Thời điểm đó, tàu Vịnh Xanh 58 đang di chuyển trên biển thì mất tín hiệu GPS. Cơn giông lốc diễn ra hơn 1 tiếng, trời mịt mù, gió xoáy đã khiến tàu Vịnh Xanh 58 bị lật úp.

Đại tá Hoàng Văn Thuyết, chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh thông tin về thời gian lực lượng chức năng tới hiện trường để cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Thạch Thảo

Ông Thuyết cho biết thêm, khoảng hơn 15h cùng ngày, khi nhận được thông tin từ ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, chỉ sau 10 phút đơn vị đã điều ngay lực lượng ra hiện trường. Đồng thời, xin ý kiến chỉ đạo để điều phối lực lượng phối hợp.

Cụ thể, sau 10 phút nhận thông tin, ông Nguyễn Cộng Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tàu ra hiện trường để tổ chức cứu hộ cứu nạn.

Về việc vì sao không điều máy bay trực thăng ra hỗ trợ, ông Thuyết cho biết, vị trí tàu gặp nạn tới cảng Tuần Châu chỉ khoảng 1km, và tới đất liền khu vực đơn vị khoảng 3km. Nếu huy động máy bay trực thăng thì rất khó vì thời tiết lúc đó đang giông lốc.

Tại buổi thông tin báo chí, ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây Dựng Quảng Ninh cho biết, việc cấp phép cho phương tiện hoạt động thực hiện theo quy định của pháp luật, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh là đơn vị kiểm tra các điều kiện để cấp phép với 3 yêu cầu (an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện, chứng chỉ và các điều kiện về thuyền viên, điều kiện về thời tiết).

Nhiều năm nay, Sở Xây Dựng Quảng Ninh đã chỉ đạo đơn vị cảng vụ hợp đồng riêng với trung tâm khí tượng thủy văn và cung cấp bản tin riêng 1 ngày 3 lần. Khi có diễn biến thời tiết bất lợi, đột xuất thì sẽ cung cấp bản tin cổ sung.

Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh thông tin vụ việc. Ảnh: Thạch Thảo

Trong ngày 19/7, bản tin dự báo thời tiết lúc 6h30 và 10h đều thông báo vịnh Hạ Long có gió cấp 2, cấp 3 và không có cảnh báo gì thêm. Đến 13h30 cùng ngày, trung tâm khí tượng thủy văn bổ sung bản tin có cảnh báo giông lốc.

"Tàu Vịnh Xanh 58 xuất bến lúc 12h45, trước khi có cảnh báo của trung tâm khí tượng thủy văn. Sau khi nhận được bản tin bổ sung cảnh báo giông lốc, cảng vụ bắt đầu triển khai thông báo dừng cấp phép toàn bộ tàu du lịch, thông tin trên nhóm các chủ tàu về tình hình thời tiết", ông Minh nói tại họp báo chiều 20/7.

Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật, vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó. Mọi thông tin, diễn biến tiếp theo khi có kết quả, Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ kịp thời cung cấp công khai.