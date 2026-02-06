XEM CLIP:

Ngày 5/2, ông Phạm Tuấn Linh - Giám đốc VQG Yok Đôn cho biết, đơn vị vừa có báo cáo gửi Cục Lâm nghiệp - Kiểm lâm; UBND tỉnh Đắk Lắk; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; UBND xã Buôn Đôn về bãi đá có nhiều họa tiết bí ẩn vừa được phát hiện trên lâm phần của đơn vị.

Theo báo cáo, sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 bãi đá trải dài 22m, nằm trên một triền đồi thuộc tiểu khu 471, do VQG Yok Đôn quản lý, bảo vệ.

Một viên đá có họa tiết bí ẩn. Ảnh: Hải Dương

Tổng cộng có 65 viên đá chứa họa tiết lạ trên bề mặt, trong đó bãi số 1 có 29 viên, bãi số 2 có 6 viên, bãi số 3 có 9 viên và bãi số 4 có 21 viên. Các bãi đá này nằm cách nhau từ 2 đến 5m.

Báo cáo nêu rõ, toàn bộ số đá đều có họa tiết nhưng hiện chưa xác định được do con người tạo ra hay do quá trình phong hóa tự nhiên. VQG Yok Đôn đã bố trí lực lượng để bảo vệ hiện trường các bãi đá.

Liên quan đến sự việc, ông Trần Hồng Tiến – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi nắm thông tin, Sở đã giao Bảo tàng tỉnh phối hợp với VQG Yok Đôn tiến hành xác minh cụ thể.

Cán bộ văn hóa xã Buôn Đôn khẳng định những họa tiết này có tác động từ bàn tay con người. Ảnh: Hải Dương

Như VietNamNet đã thông tin, vào ngày 17/2/2022, ông Phạm Trung Kiên - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm VQG Yok Đôn cùng đồng nghiệp trong khi tuần tra bảo vệ rừng đã phát hiện bãi đá này.

Tuy nhiên, thời điểm đó, ông Kiên chỉ nghĩ đây là những hòn đá bình thường nên không báo cáo cơ quan chức năng.

VQG Yok Đôn đã tìm thấy 65 viên đá có họa tiết bí ẩn trải dài trên một triền đồi. Ảnh: Hải Dương

Sự việc chỉ thực sự gây chú ý khi mới đây, trong những lần xuống buôn làng, ông Kiên nghe người dân địa phương kể về sự tồn tại của những viên đá mang họa tiết lạ trên núi nên đã báo cáo cấp trên.

Những viên đá này được sắp xếp rất ngay ngắn với nhiều họa tiết lạ nhưng không rõ là hình thù. Tuy nhiên, theo ông Kiên, các họa tiết được khắc sâu trên bề mặt đá nhiều khả năng có bàn tay con người tác động, không thể do nước chảy hay tự nhiên bào mòn.

Một cán bộ xã Buôn Đôn cũng cho biết, các họa tiết trên những viên đá này không phải tự nhiên mà có sự sắp đặt; mỗi họa tiết trên đá có bố cục rõ ràng, một số họa tiết có sự tương đồng với nhau.

"Nếu là tự nhiên thì xung quanh hiện trường phải có rất nhiều và nằm rải rác, chứ không phải quy hoạch từng cụm như vậy", vị cán bộ này khẳng định.