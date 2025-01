iPhone 17 Air có thể sẽ là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Ảnh: Macrumors

Thiết kế siêu mỏng, không có khe SIM vật lý

Trong một bài đăng blog hôm 10/1, Kuo cho biết iPhone 17 Air sẽ không có khe SIM vật lý và hoàn toàn dựa vào công nghệ eSIM. Điều này từng được nhắc đến trước đây và có thể cả dòng iPhone 17 sẽ chỉ hỗ trợ eSIM ở nhiều quốc gia hơn.

Nếu con số 5,5mm về độ mỏng là chính xác, iPhone 17 Air sẽ trở thành mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, vượt qua kỷ lục 6,9mm của iPhone 6.

iPhone 17 Air sẽ mỏng hơn khoảng 30% so với iPhone 16 và iPhone 16 Plus; mỏng hơn khoảng 33% so với iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max.

Tuy nhiên, kích thước mỏng 5,5mm tại điểm mỏng nhất có thể ngụ ý rằng thân máy sẽ siêu mỏng, nhưng phần cụm camera sau sẽ dày hơn. Thiết bị được dự đoán chỉ có một camera sau với độ phân giải 48MP.

Trước đó, đã có nhiều tin đồn trái chiều về độ mỏng của iPhone 17 Air. Nhưng một số nguồn tin đã thống nhất rằng nó nằm trong khoảng từ 5mm đến 6mm.

Mẫu iPad Pro 13 inch mới nhất chỉ dày 5,1mm, vì vậy iPhone 17 Air có thể đang tiến gần đến con số ấn tượng đó.

Thông số kỹ thuật và thời gian ra mắt

Ông Kuo cho biết mẫu iPhone siêu mỏng này sẽ được sản xuất hàng loạt vào nửa cuối năm 2025, và dự kiến ra mắt vào tháng 9/2025, cùng với các mẫu iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Sẽ không có iPhone 17 Plus, và iPhone 17 Air sẽ thay thế cho mẫu Plus trong dòng sản phẩm năm nay.

Với thiết kế siêu mỏng, iPhone 17 Air được dự đoán sẽ có thông số kỹ thuật thấp hơn so với các mẫu Pro. Cụ thể, máy chỉ có 1 camera ở mặt sau, được trang bị chip A19 tiêu chuẩn thay vì A19 Pro, và chỉ có 1 loa duy nhất.

Dù vậy, ông Kuo cho rằng Apple vẫn sẽ định giá cao cho thiết bị này.

Ngoài ra, một số thông tin rò rỉ khác về thông số kỹ thuật của iPhone 17 Air cho biết máy có màn hình 6,6 inch, RAM 8GB hỗ trợ Apple Intelligence, modem 5G do Apple thiết kế...

Xem video concept iPhone 17 siêu mỏng (Nguồn: Multi Tech Media):