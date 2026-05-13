Chiều 13/5, trao đổi với PV VietNamNet, ông Chu Ngọc Hà, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Lạng Sơn cho biết chủ của 80kg xác ve sầu khô đã đến làm việc với cơ quan chức năng và cung cấp các hồ sơ, bảng kê thu mua cùng giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Qua kiểm tra, đơn vị xác minh các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc lô hàng 80kg xác ve sầu sấy khô là chính xác và đầy đủ. Vì vậy, lô hàng 80kg xác ve sầu sấy khô đã được trả cho chủ hàng trong ngày để tiếp tục di chuyển.

Lực lượng QLTT số 1 kiểm tra lô hàng 80kg xác ve sầu sấy khô. Ảnh: Đ.X

Trước đó ngày 10/5, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một xe khách đang dừng ở ven đường để lực lượng liên ngành như quản lý thị trường và CSGT kiểm tra. Clip do thành viên nhà xe quay lại cảnh thắc mắc việc lực lượng chức năng yêu cầu giấy tờ của lô hàng xác ve sầu sấy khô đang được vận chuyển từ tỉnh Sơn La về Lạng Sơn.

Trong clip, lực lượng quản lý thị trường liên tục yêu cầu nhà xe xuất trình hóa đơn chứng từ của lô hàng ve sầu thì mới cho tiếp tục di chuyển. Do mất nhiều thời gian, thành viên của nhà xe đã gọi điện cho chủ lô hàng để thông báo việc bị lực lượng chức năng kiểm tra và yêu cầu xuất trình giấy tờ. Sau khi clip đăng tải, nhiều bình luận khó hiểu cho rằng việc yêu cầu “giấy tờ của con ve sầu” là không hợp lý.

Lô hàng là xác ve sầu sấy khô được đựng trong 9 bao tải lớn với số lượng 80kg và do một xe khách vận chuyển từ tỉnh Sơn La về tỉnh Lạng Sơn.