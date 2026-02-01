Theo Daily Mail, một nam hành khách không rõ danh tính đã cởi quần áo, chỉ mặc đồ lót, đi lại trong cabin với thái độ bất ổn, liên tục lớn tiếng đe dọa tiếp viên hàng không, yêu cầu mở cửa máy bay.

Một số nguồn tin cho hay hành khách còn thách thức tiếp viên "đánh tay đôi" trước khi hành vi leo thang đến mức đe dọa mở cửa máy bay.

Theo truyền thông Nga, hành khách này bắt đầu có những biểu hiện bất thường sau một thời gian ngắn máy bay cất cánh.

Nhiều hành khách cùng chuyến cho hay, nam du khách ban đầu gặp gỡ và trò chuyện với một người đàn ông khác trên máy bay trước khi tâm lý trở nên bất ổn.

"Anh ta liên tục đi vào nhà vệ sinh với trạng thái kích động", một hành khách cho biết.

Phi hành đoàn đánh giá tình huống mất an toàn và quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Don Mueang, Bangkok. Khi cửa máy bay mới được mở, cầu thang an toàn chưa được lắp vào nhưng người đàn ông đã bất ngờ lao ra ngoài, nhảy xuống đường băng trong tình trạng chỉ mặc đồ lót.

Theo truyền thông Thái Lan, sự việc xảy ra vào ngày 29/1. Ảnh: Khaosad

Cú nhảy khiến nam hành khách bị chấn thương ở chân. Lực lượng an ninh sân bay và cảnh sát Thái Lan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế và bắt giữ đối tượng.

Tới ngày 31/1, giới chức Thái Lan cho biết đã từ chối nhập cảnh đối với nam hành khách này.

Theo tờ Khaosod, người này 41 tuổi, làm thủ tục xin nhập cảnh theo diện miễn thị thực 60 ngày. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện hành khách trong tình trạng say rượu, nói năng không rõ ràng, không thể trình bày mục đích chuyến đi, địa điểm lưu trú.

Người này cũng bị đánh giá không đáp ứng yêu cầu về khả năng tài chính theo quy định pháp luật.