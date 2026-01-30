Thuật ngữ này ám chỉ những hành khách tụ tập quanh cửa khởi hành dù chưa đến lượt lên máy bay, tạo nên cảnh xếp hàng hỗn loạn sát quầy kiểm tra vé, khiến nhân viên sân bay phải vất vả điều phối.

Cảnh tượng này xuất hiện ở hầu hết các sân bay và dễ khiến những hành khách khác bức xúc. Nhiều người đã quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội, bày tỏ sự ngạc nhiên trước việc hành khách quá nôn nóng dù chỗ ngồi đã được phân sẵn.

Một du khách chia sẻ video kèm bình luận: “Việc mọi người xếp hàng chờ lên máy bay từ rất sớm, ngay cả khi máy bay chưa tới, rồi cuối cùng vẫn ngồi đúng chỗ của mình, thật sự là một trong những điều khó hiểu nhất”.

Người khác đồng tình: “Tôi không hiểu tại sao mọi người phải xếp hàng dài như vậy. Chỗ ngồi của bạn sẽ không bị ai lấy mất”. Nữ hành khách cho biết cô thường ngồi chờ “thư giãn” cho đến khi dòng người vơi bớt.

Lee Thompson, đồng sáng lập công ty du lịch Flash Pack, đã chia sẻ quan điểm với trang Daily Mail về vấn đề này.

“Tôi hoàn toàn hiểu lý do. Tôi gọi đó là hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) khi mang theo hành lý xách tay”, ông nói.

Lee giải thích rằng có nhiều lý do khiến hành khách muốn lên máy bay và muốn giành được vị trí tốt trong hàng chờ.

Theo ông Lee, nhiều hành khách lo ngại không còn chỗ để hành lý trong khoang trên cao nên chọn xếp hàng sớm để giữ vị trí gần ghế ngồi.

Ông cũng cho rằng việc xếp hàng mang lại cảm giác “bình tĩnh” và kiểm soát tình huống. Bản thân ông thừa nhận từng có thói quen này.

“Khi có thông báo lên máy bay, sự lo lắng lan nhanh như một làn sóng. Mọi người đồng loạt đứng dậy, kể cả khi máy bay còn chưa tới”, ông Lee chia sẻ.

Người dùng mạng xã hội đang tranh luận gay gắt về hiện tượng được gọi là "gate lice". Ảnh: UK.flight

Tuy nhiên, hiện nay ông Lee đã thay đổi cách tiếp cận sau khi nhận ra phần lớn nỗi lo xuất phát từ hành lý.

“Giờ tôi hạn chế dùng vali kéo và ưu tiên túi mềm có thể đặt dưới ghế. Khi đó, bạn có thể ngồi thoải mái và thư giãn”, ông nói.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh rằng điều này không phải lúc nào cũng hiệu quả đối với các hãng hàng không giá rẻ, nơi không gian trên máy bay hạn chế hơn.

“Nếu lên máy bay muộn, 9/10 trường hợp hành lý sẽ bị thu và chuyển xuống khoang ký gửi, khiến bạn mất thêm thời gian chờ đợi. Trong trường hợp đó, xếp hàng sớm không phải thiếu kiên nhẫn mà là cách tự bảo vệ quyền lợi”, ông Lee cho biết.

Năm 2024, hãng hàng không American Airlines đã áp dụng công nghệ nhằm hạn chế hành khách lên máy bay sai lượt. Hệ thống sẽ phát tín hiệu cảnh báo khi thẻ lên máy bay được quét trước thời điểm cho phép, giúp nhân viên cổng kiểm soát tốt hơn.

Nhân viên có thể yêu cầu hành khách quay lại và chờ đúng lượt.

Trong một bài viết trên tạp chí Conde Nast Traveller, nhà văn du lịch Meaghan Kenny cũng đề cập đến tình trạng tương tự khi máy bay hạ cánh, hành khách vội vã đứng dậy lấy hành lý, chen lấn để rời máy bay, tạo ra sự hỗn loạn không cần thiết.