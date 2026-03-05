Ngày 05/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định xử phạt một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc lãnh đạo UBND thành phố có đơn xin thôi chức vụ.

Cơ quan công an làm việc với Đ.M.T. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật liên quan đến việc lãnh đạo UBND thành phố có đơn xin thôi chức vụ.

Cơ quan chức năng đã làm rõ tài khoản Facebook của Đ.M.T. (SN 1981; trú tại phường Kim Liên, Hà Nội) là người đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật về lãnh đạo UBND thành phố.

Làm việc với cơ quan công an, Đ.M.T. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nhằm thu hút tương tác và tăng lượt theo dõi. Người này đã chủ động gỡ bỏ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành các quy định của pháp luật khi sử dụng mạng xã hội.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt Đ.M.T. số tiền 5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức; danh dự, nhân phẩm của cá nhân.