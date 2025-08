Theo thông tin từ gia đình, lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến tại Hà Nội diễn ra từ 9-11h sáng 4/8 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu 10h30' cùng ngày. Hỏa táng sẽ được thực hiện tại Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển, Hà Nội.

Lễ viếng tại quê nhà Nghệ An từ 10-14h ngày 6/8/2025 tại xã Nam Kim Hoa, xã Trung Lộc, Nghệ An. Lễ an táng 15h30' cùng ngày tại Nghĩa trang xã Nghi Thuận (cũ), Nghệ An.

Gia đình trân trọng đón tiếp khách viếng, đồng thời xin phép không nhận hoa viếng để tránh lãng phí.

Ông Hoàng Nam Tiến.

Ngày 1/8, chị Hoàng Hải Như - con gái ông Hoàng Nam Tiến - có những chia sẻ xúc động trên mạng xã hội về cha. Chị cho biết: "57 năm cuộc đời của ba tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại dấu ấn sâu đậm".

"Ba không phải người hoàn hảo, cũng không luôn là hình mẫu lãnh đạo mà mọi người thấy. Với tôi, ba chỉ đơn giản là người bạn thân từ khi tôi sinh ra. Ba quyết đoán, thẳng thắn, có thể nói những lời khó nghe trong kinh doanh hay cuộc sống, có thể đã có lỗi với nhiều người, nhưng nếu được chọn, tôi vẫn sẽ luôn chọn làm con của ba", chị Như chia sẻ.

Chị Như kể lại những kỷ niệm tuổi thơ khi được cha dạy về sự kiên nhẫn và thành công. "Ba là người đầu tiên dạy tôi rằng thành công không chỉ đo bằng điểm số, đi học không được 10 điểm cũng không sao". Ông thường nói: "Respect is earned, not given" (Sự tôn trọng phải được kiếm, không phải được cho).

Chị Như chia sẻ khi mình chọn ở lại Mỹ và gặp được người bạn đời, cha đã rất vui. Có thể ông hơi tiếc khi chị xa nhà nhưng hiểu con gái đã tìm được người phù hợp.

Sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến là mất mát lớn đối với Tập đoàn FPT, ngành công nghệ thông tin Việt Nam và gia đình.

Ông Hoàng Nam Tiến sinh năm 1969, là thành viên Hội đồng Sáng lập Tập đoàn FPT và Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT, qua đời lúc 16h10' ngày 31/7/2025 ở tuổi 57. Ông là người gốc Nghệ An, quê quán xã Trung Lộc (cũ là Nghi Thuận, Nghi Lộc).