Chiều tối nay, gia đình Đại tá La Văn Cầu cho biết, lễ viếng Anh hùng La Văn Cầu được tổ chức vào 9h ngày 30/6. Lễ truy điệu và di quan hồi 10h30-11h cùng ngày tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ và an táng cùng ngày tại nghĩa trang Văn Điển, Hà Nội.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu sinh năm 1931, từ trần vào hồi 11h09 ngày 24/6, hưởng thọ 96 tuổi.

Đại tá La Văn Cầu lúc sinh thời cùng cựu chiến binh và người dân đến nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp đúng dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông sinh ra tại xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, trong một gia đình nông dân nghèo người dân tộc Tày. Từ nhỏ, ông sớm trải qua nhiều mất mát khi cha qua đời trong thời gian đi phu cho thực dân Pháp. Chính những năm tháng cơ cực đã hun đúc trong đồng chí lòng yêu nước và quyết tâm đứng lên chiến đấu giành độc lập.

Năm 1948, khi mới 16 tuổi, ông khai tăng tuổi để được gia nhập quân ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Trung đoàn 174. Trong quân ngũ, đồng chí luôn nỗ lực rèn luyện, gương mẫu trong công tác và được đồng đội tin yêu.

Suốt quá trình chiến đấu, ông La Văn Cầu đã tham gia hàng chục trận đánh lớn nhỏ, luôn thể hiện tinh thần dũng cảm, mưu trí và quyết tâm chiến đấu đến cùng. Ông lập nhiều chiến công xuất sắc, nhưng dấu ấn lớn nhất gắn liền với Chiến dịch Biên giới năm 1950, đặc biệt là trận Đông Khê lần thứ hai.

Khi bị địch bắn gãy nát một cánh tay, ông đã yêu cầu đồng đội chặt hộ cánh tay để khỏi vướng rồi lại tiếp tục ôm bộc phá xông lên, phá tan lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị xung phong tiêu diệt địch. Ông đã cổ vũ phong trào thi đua diệt giặc lập công trong toàn quân.

Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông được tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Sau chiến tranh, dù mang thương tật, ông vẫn tiếp tục học tập, công tác và cống hiến trên nhiều cương vị.

Ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen khác.

Đại tá La Văn Cầu là người từng được lấy tên để đặt cho con đường hoặc một ngôi trường ở nhiều địa phương.