Đại tá La Văn Cầu sinh năm 1932, là người dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nặm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng (nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng). Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, ông đã giác ngộ cách mạng từ sớm, tham gia quân đội năm 1948 và nhanh chóng trở thành một chiến sĩ ưu tú của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, ông đã trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau - Lũng Phầy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng.

Đại tá La Văn Cầu, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công bất tử tại cứ điểm Đông Khê trong Chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải.

Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí “còn sống còn chiến đấu”, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá lao lên phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi.

Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, ngày 19/5/1952, ông La Văn Cầu vinh dự là một trong bảy chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến to lớn của đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Sau chiến tranh, mặc dù mang trên mình thương tật nặng, ông tiếp tục học tập, công tác trong quân đội, đảm nhiệm nhiều vị trí trong lĩnh vực tuyên huấn, công tác thanh niên, công tác cán bộ; được phong quân hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 1996.

Sau khi nghỉ hưu, ông tiếp tục tham gia công tác xã hội, luôn gương mẫu trong cuộc sống, tích cực giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Năm 2009, ông được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen; năm 2017 được Thủ tướng tặng bằng khen. Năm 2019, ông được TP Hà Nội vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú”...

Bức ảnh Bác Hồ ở mặt trận Đông Khê năm 1950 được Đại tá La Văn Cầu treo trang trọng trong nhà

Trong lần trả lời phỏng vấn VietNamNet, người anh hùng giản dị La Văn Cầu chia sẻ khi về hưu, trong cuộc sống đời thường ông không nề hà bất cứ việc gì. Hàng ngày, cứ 4h sáng ông dậy, 5h cầm chổi ra dọn vệ sinh nhà cửa và cả con ngõ nơi ông sống, đến chiều ông lại quét một lần nữa.

“Tôi làm theo đúng lời dạy của Bác Hồ, làm phúc cho đời, làm mãi, làm mãi, không bao giờ thừa, chỉ sợ thiếu thôi. Cái gì lợi cho cộng đồng thì tôi sẵn sàng làm, sẵn sàng xả thân, cái gì hại thì không làm”, Anh hùng La Văn Cầu bày tỏ.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên cho biết, hộ khẩu thường trú của Đại tá La Văn Cầu tại phường nhưng ông đã chuyển về nhà con ở phố Nguyễn Chí Thanh để sinh sống, chiều nay phường sẽ đến gia đình để bàn về việc tổ chức tang lễ.