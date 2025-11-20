Đoạn video 16 giây ghi lại khoảnh khắc bé trai trèo cổng ra ngoài thu hút 1,7 triệu lượt xem và hơn 100 nghìn lượt tương tác trên TikTok chỉ sau 1 ngày đăng tải.

Khoảnh khắc bé trai trèo cổng cao hơn 2m hút 1,7 triệu lượt xem. Nguồn: NVCC

Theo hình ảnh camera ghi lại, bé trai trèo thoăn thoắt trên chiếc cổng cao, cố gắng trốn ra ngoài. Khi tay bé đã chạm đến mép cổng, người nhà kịp thời phát hiện và đỡ bé xuống. Khoảnh khắc nguy hiểm khiến người xem “thót tim”.

Dân mạng để lại nhiều bình luận quan tâm phía dưới video: “Làm cổng mà để thanh ngang thế này rất nguy hiểm, trẻ nhỏ hay cụ già bị lẫn tìm cách trèo ra ngoài là xong”; “Bé này chắc khoảng chừng 2-3 tuổi, trèo nhanh thoăn thoắt như vậy cũng giỏi thật”; “Người lớn phát hiện tình huống này nên im lặng, chạy thật nhanh đến đỡ con thay vì la toáng lên, tránh bé giật mình ngã xuống thì hậu quả nặng nề”...

Theo tìm hiểu, người đăng tải đoạn video là Đỗ Thị Phương (xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa). Phương là chị họ của bé trai trong video, sống gần nhà bé.

Phương cho hay, đoạn video được trích từ camera gia đình vào ngày 27/10 vừa qua. Thời điểm xảy ra sự việc là khoảng 19h22.

“Em họ tôi 22 tháng tuổi. Hôm ấy, em ở nhà với bà, mẹ, bác và anh trai.

Trong lúc cả nhà đang ngồi nói chuyện thì bé chạy nhảy, chơi xung quanh. Chỉ trong khoảng 10 phút, bé đã chạy ra sân, rồi trèo lên chiếc cổng cao khoảng 2m như trong video ghi lại. Bà ngoại phát hiện sự việc đã ngay lập tức chạy ra đỡ bé”, Phương kể.

Khi được gia đình cho xem đoạn video này, Phương “thót tim”. Bản thân những người chứng kiến sự việc cũng bàng hoàng, sợ hãi. Dù sự việc đã xảy ra được gần 1 tháng, gia đình cô vẫn quyết định đăng tải đoạn video như một lời cảnh báo cho mọi người về việc chăm sóc, trông chừng trẻ nhỏ.

“Em trai tôi bình thường cũng hiếu động, hay chạy nhảy. Sau sự việc đó, bé đã được gia đình răn đe cẩn thận về thói quen leo trèo. Chiếc cổng cũng đã được sửa sang lại hợp lý để phòng tránh các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra”, Phương cho hay.