Đang được sà lan gắn hệ thống ròng rọc nâng để di dời, nhịp cầu cũ bất ngờ nghiêng rồi rơi xuống sông, kéo theo 2 người đang đứng bên trên. Sà lan sau đó lật úp.

Ngày 4/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài khoảng 1 phút ghi lại sự cố xảy ra trong quá trình di dời một nhịp cầu cũ, khiến nhiều người thót tim.

Theo nội dung clip, một đội thi công sử dụng sà lan gắn hệ thống ròng rọc để nâng nhịp cầu lên khỏi trụ, chuẩn bị di dời sang vị trí khác.

Đáng chú ý, khi nhịp cầu được nâng lên khỏi mặt nước, trên cầu vẫn còn 2 người đàn ông. Hai người liên tục di chuyển trên nhịp cầu khiến cầu chao đảo, nghiêng sang một bên.

Chỉ ít giây sau, nhịp cầu bất ngờ mất thăng bằng, rơi xuống sông. Hai người đàn ông cũng rơi theo.

Ngay sau đó, chiếc sà lan cùng máy móc cũng bị nghiêng rồi lật úp. Một số người có mặt trên phương tiện phải nhảy xuống nước để thoát thân.

Vụ việc được cho là xảy ra tại xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Sơn Kiên xác nhận vụ việc xảy ra ngày 2/10 tại khu vực cống số 9. Nhịp cầu xảy ra sự cố đã cũ và địa phương có phương án xây dựng cầu mới.

Nhịp cầu cũ dự kiến được di dời, trưng dụng tại một khu vực khác để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Trong quá trình thi công, sự cố xảy ra như trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo địa phương, vụ việc không gây thương vong; sự cố đã được khắc phục, phương tiện cũng được trục vớt.

Phương tiện gặp sự cố được trục vớt. Ảnh: KL

Liên quan vụ việc, trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị chức năng xử lý theo quy định.