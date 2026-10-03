Thanh tra Chính phủ xác định Công ty CP Xây lắp An Giang khai thác trái phép hơn 2,3 triệu m3 đất sét trên diện tích hơn 406.000m2, có dấu hiệu tội phạm nên chuyển Bộ Công an xem xét, xử lý.

Ngày 2/10, Thanh tra Chính phủ công khai kết luận thanh tra về công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh An Giang.

Theo kết luận, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, toàn tỉnh An Giang có 796 cơ sở nhà, đất dôi dư, gồm 18 cơ sở cấp tỉnh, 491 cơ sở cấp xã và 287 cơ sở do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Qua thanh tra, Thanh tra Chính phủ nhận thấy công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế.

Một số sở, ngành, địa phương chưa ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công; chưa thực hiện đầy đủ việc công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công hoặc chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đáng chú ý, Thanh tra Chính phủ phát hiện vi phạm trong quản lý tài nguyên, khoáng sản tại Công ty CP Xây lắp An Giang.

Theo kết luận, doanh nghiệp này sử dụng 3 khu đất để khai thác đất sét làm nguyên liệu sản xuất gạch, ngói nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khai thác khoáng sản. Trong giai đoạn 2014-2023, doanh nghiệp đã khai thác tổng cộng hơn 2,3 triệu m3 đất trên diện tích khoảng 406.600 m2.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị tỉnh xác định chính xác khối lượng khoáng sản khai thác trái phép để tính số lợi bất hợp pháp, buộc nộp lại ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cho rằng vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý, khai thác tài nguyên và đã chuyển thông tin đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài vụ việc trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh An Giang và Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị, tập thể, cá nhân qua từng thời kỳ có liên quan đến những tồn tại, hạn chế và vi phạm được nêu trong kết luận.

Thanh tra Chính phủ cũng đề nghị tỉnh An Giang rà soát, lập và hoàn thiện phương án sắp xếp, xử lý toàn bộ cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Đối với những cơ sở đang bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích, UBND tỉnh An Giang được yêu cầu xử lý dứt điểm, tránh tình trạng tài sản công bị bỏ không hoặc sử dụng không hiệu quả.

Đồng thời, tỉnh cần tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý trên địa bàn, qua đó ngăn chặn nguy cơ thất thoát, lãng phí.