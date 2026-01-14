Sáng 14/1, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo xã Phú Mỹ xác nhận trên địa bàn xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm vào chiều 13/1.

Theo thông tin ban đầu, sau giờ tan học tại trường mầm non, phụ huynh đón các cháu về nhà. Trong lúc vui chơi tại sân nhà, ba cháu bé ra khu vực ao và không may gặp nạn. Khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã kịp thời hô hoán và tổ chức tìm kiếm, cứu hộ.

Chính quyền địa phương cho biết, đến khoảng 18h cùng ngày, hai cháu (3 tuổi và 4 tuổi) đã tử vong. Cháu còn lại được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, hiện sức khỏe đã tạm thời ổn định.

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng xã Phú Mỹ và tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường để xác minh, xử lý theo quy định. Đồng thời, chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, mất mát.