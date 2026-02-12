Chiều 12/2, ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp (tỉnh Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước làm 2 trẻ em tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 cùng ngày, hai em H.M.T. và H.V.Đ.D. (cùng SN 2017, trú tại thôn Đồng Đờng, xã Hướng Hiệp) cùng một nhóm bạn ra sông Đakrông để tắm. Trong lúc tắm sông, hai em T. và D. không may bị đuối nước.

Người dân trong thôn đau buồn trước vụ đuối nước thương tâm. Ảnh: CTV

Phát hiện sự việc, nhóm bạn đi cùng đã hô hoán, báo tin cho người lớn. Khi người dân địa phương cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, hai em đã chìm mất tích.

Sau thời gian tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể các nạn nhân.

Theo ông Hồ Văn Cu – Trưởng thôn Đồng Đờng, hai nạn nhân đều là học sinh lớp 3, có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các em vừa được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 từ ngày 11/2.