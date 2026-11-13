Trong văn hoá nhiều nước phương Tây, thứ 6 ngày 13 gắn liền với những điều xui xẻo, kém may mắn. Năm 2026 là một năm khá đặc biệt khi ngày này xuất hiện tới 3 lần.

Ảnh minh hoạ: History Extra

Thứ 6 ngày 13 là cách gọi ngày thứ 6 trùng với ngày 13 trong một tháng dương lịch. Theo quan niệm dân gian ở nhiều quốc gia phương Tây, đây là ngày mang đến vận rủi, những sự cố không mong muốn hoặc các biến cố khó lường.

Rất nhiều người phải né tránh nó bởi đã có nhiều chuyện không vui xảy ra trong ngày này khiến họ sợ hãi.

Ngày 13/11 là thứ 6 ngày 13 lần thứ 3 trong năm 2026. Các ngày thứ 6 ngày 13 trước đó lần lượt rơi vào ngày 13/2 và ngày 13/3.

Nguồn gốc của nỗi ám ảnh thứ 6 ngày 13

Cho đến nay, chưa có bằng chứng lịch sử xác định chính xác thời điểm quan niệm thứ 6 ngày 13 ra đời. Nỗi sợ này được cho là hình thành từ sự kết hợp của nhiều tín ngưỡng, truyền thuyết và yếu tố văn hóa.

Các nhà khoa học không tìm thấy văn bản viết tay về nỗi sợ thứ 6 ngày 13 trước thế kỷ 19, nhưng những quan niệm mê tín xoay quanh số 13 xuất hiện sớm nhất từ thế kỷ 18 trước Công nguyên.

Sự sợ hãi liên quan đến thứ 6 ngày 13 trong năm được đặt riêng một cái tên khoa học là friggatriskaidekaphobia.

Tên gọi xuất phát từ các từ tiếng Hy Lạp Paraskevi (thứ Sáu), triskaideka (mười ba) và phobos (sợ hãi). Ngoài ra, tên gọi này cũng được cho là xuất phát từ tên một nữ thần trong thần thoại Bắc Âu Frigga và triskaidekaphobia có nghĩa là sợ số 13.

Một trong những cách lý giải phổ biến liên quan đến câu chuyện trong Kinh Thánh. Bữa tối cuối cùng của Chúa, khi Chúa Jesus ăn tối cùng 12 tông đồ trước khi chết. Bên cạnh đó, sự kiện Chúa Jesus bị đóng đinh cũng diễn ra vào ngày thứ 6. Hai yếu tố này về sau thường được liên hệ với quan niệm thứ 6 ngày 13 mang đến điều không may.

Câu chuyện nổi tiếng liên quan tới thứ 6 ngày 13

Thứ 6 ngày 13/10/2006: New York phải hứng chịu một trận bão tuyết khủng khiếp, toàn bộ thành phố bị bao trùm bởi một lớp tuyết dày tới 91cm gây thiệt hại khoảng 130 triệu USD.

Thứ 6 ngày 13/10/1089: Một loại virus máy tính đã đánh sập hệ thống mạng tại Anh. Hàng ngàn máy tính bị ngừng hoạt động, rất nhiều công ty và cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề.

Phố Wall, khu phố tài chính ở Mỹ, đã hình thành mối lo sợ đối với thứ 6 ngày 13 trong nhiều thập kỷ. Vào ngày 13/10/1989, nơi đây chứng kiến sự tụt giảm lớn thứ hai trong lịch sử của chỉ số công nghiệp Dow Jones.

Thứ 6 ngày 13/1/2012: Con tàu Costa Concordia, một tàu du lịch sang trọng lớn nhất của Ý bị mắc cạn ngoài khơi Isola del Giglio, 4.000 hành khách phải di tản, 25 người tử vong.

Thứ 6 ngày 13/7/1987: Edmonton, Alberta bị một cơn lốc vòi rồng mạnh càn quét khiến 27 người bị chết và ít nhất 300 người bị thương.

Thứ 6 ngày 13/3/1992: Một trận động đất lớn đã xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ cướp đi sinh mạng của hơn 200 người, khiến khoảng 50.000 người mất nhà cửa.

Thứ 6 ngày 13/10/1972: Chiếc máy bay chở đội bóng bầu dục Montevideo Old Christians bị rơi, 31 người thiệt mạng và chỉ có 14 người sống sót.

Theo các nhà nghiên cứu trên thế giới, những sự kiện này xảy ra vào thứ 6 ngày 13 chỉ mang tính chất trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên chúng vẫn khiến nhiều người sợ hãi và tin rằng thứ 6 ngày 13 là ngày kém may mắn.

Những việc nên làm vào thứ 6 ngày 13

Điều nên làm đầu tiên là thả lỏng, thư giãn và nghĩ đến những điều tích cực nhất, cười thật nhiều vào thứ 6 ngày 13.

Nên mở những bài hát, những bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng và tích cực hoặc tập thể dục vận động nhẹ vào buổi sáng thứ 6 ngày 13.

Làm nhiều việc thiện lành để cho chính bản thân mình và mọi người xung quanh vui vẻ như trao nhau những nụ cười, ánh mắt trìu mến, cảm thông, nói những lời cổ vũ bản thân và mọi người xung quanh để lan truyền và nhân bội năng lượng tích cực tăng hàm số may mắn.

Nếu bạn đam mê kiếm tiền và đang kinh doanh thì sáng ra nên mở tiền ra ngắm nghía, tưởng tượng những điều tích cực và lên giây cót tinh thần.

Tích phúc bằng việc chia sẻ những nội dung tích cực, may mắn và lành mạnh vào thứ 6 ngày 13 trên các phương tiện internet cá nhân như Facebook, Zalo, Line, Viber, Instargram, Tiktok ví dụ như nụ cười toả nắng của bản thân, những hình ảnh đẹp về phong cảnh...

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

(Tổng hợp)