Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030; Kế hoạch của UBND về Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2026 - từ đầu năm 2026, Sở đã chủ trì, phối hợp với các địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm”.

Đội nghệ nhân Jrai đến từ buôn Chơ Ma, xã Ia Pa sẽ thực hiện trình diễn Hòa tấu nhạc cụ dân tộc vào tối 23/5

Chương trình là một trong những hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia đã cam kết với UNESCO về bảo tồn và phát huy có hiệu quả giá trị di sản văn hóa phi vật thể Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Theo đó, chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” được tổ chức trong khung giờ từ 19h - 21h thứ 7 hằng tuần và các ngày lễ, sự kiện liên quan (từ tháng 3/2026 - đến hết tháng 12/2026) tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chương trình có sự tham gia của các đoàn nghệ nhân người dân tộc thiểu số như: Bahnar, Jrai, Chăm Hroi, H’rê…đến từ các địa phương trên địa bàn tỉnh, với các nội dung như: Giới thiệu về văn hóa truyền thống của các đơn vị tham gia; Trình diễn cồng chiêng, nhạc cụ dân tộc, hát dân ca, múa dân gian, tái hiện không gian sinh hoạt văn hóa truyền thống; Giao lưu, hướng dẫn du khách tìm hiểu, trải nghiệm về cồng chiêng, các loại nhạc cụ truyền thống, nghi lễ/lễ hội truyền thống có sử dụng cồng chiêng…

Du khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa

Ngày 23/5 tới đây, Đội nghệ nhân Jrai đến từ buôn Chơ Ma, xã Ia Pa sẽ thực hiện trình diễn Hòa tấu nhạc cụ dân tộc (tơ rưng, đàn đá, bộ gõ) với các nội dung: Hòa tấu người đi gieo giống; Độc tấu cô gái vót chông; Hòa tấu Em đẹp như hoa Pơ Lang và Diễn xướng với các bài: chào đón khách (Diễn tấu chiêng cổ), bài ayong soăch (Diễn tấu chiêng a ráp), Hòa tấu chiêng Kram (chiêng tre), Hát dân ca, Giao lưu vòng xoang (chiêng cải tiến).

Sau một thời gian duy trì hoạt động, chương trình đã thu hút được đông đảo người dân và du khách đến giao lưu, trải nghiệm. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhận định: Chương trình “Cồng chiêng cuối tuần - Thưởng thức & Trải nghiệm” tối thứ 7 hằng tuần là một trong các hoạt động ý nghĩa, thiết thực góp phần bảo tồn, phát huy và quảng bá giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của tỉnh, đặc biệt là phục vụ du khách trong Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

An Nhiên