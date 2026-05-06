Ngày 6/5, Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được thư cảm ơn của anh Hara Y Siêu (SN 1997, trú xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk). Trong thư, anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng Công an và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện, hỗ trợ gia đình anh hồi hương để ổn định cuộc sống.

Gia đình anh Hara Y Siêu (phải) được Công an tỉnh Đắk Lắk và chính quyền địa phương đón tại sân bay để đưa về nhà. Ảnh: NK

Theo nội dung bức thư, do nhẹ dạ nghe theo lời xúi giục của các đối tượng xấu, năm 2019, anh Y Siêu đã bán hết tài sản để đưa vợ con vượt biên trái phép sang Thái Lan.

Tuy nhiên, khi đến nơi, anh mới nhận ra cuộc sống nơi đất khách quê người không hề sung sướng như những lời tuyên truyền, dụ dỗ.

Ý thức được mình và gia đình đã rơi vào bẫy, anh Y Siêu bày tỏ nguyện vọng hồi hương nhưng lại bị các đối tượng trong các tổ chức phản động đe dọa, ngăn cản.

Thư cảm ơn của anh Y Siêu. Ảnh: NK

Sau nhiều ngày suy nghĩ, anh quyết định tìm cách liên lạc với Công an tỉnh Đắk Lắk và đã được tận tình hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục về nước.

Ngày 29/4, gia đình anh Y Siêu di chuyển từ Thái Lan về đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Tại đây, chính quyền địa phương và lực lượng Công an đã chờ sẵn để hỗ trợ, đón cả gia đình về lại nơi cư trú tại buôn Kít, xã Sông Hinh.

Trở về quê nhà, gia đình anh vô cùng xúc động khi được chính quyền ân cần thăm hỏi, động viên và hỗ trợ các chính sách định hướng việc làm.

Sự quan tâm này giúp gia đình anh sớm vượt qua lỗi lầm, ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng và có cơ hội làm giàu trên chính quê hương mình.

“Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn Công an tỉnh Đắk Lắk. Kính chúc quý cơ quan và toàn thể cán bộ chiến sĩ luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục giúp đỡ nhiều người dân như chúng tôi có cơ hội trở về quê hương, ổn định cuộc sống”, anh Y Siêu viết trong thư.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, thời gian qua, ngoài gia đình anh Hara Y Siêu, đơn vị đã vận động, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đón nhiều công dân bị dụ dỗ vượt biên trái phép trở về nước.

Trong đó có 8 trường hợp thuộc 3 hộ gia đình người dân tộc thiểu số cùng trú tại buôn Tri B, xã Ea Drăng.

Những công dân này trước đây đều có nhà cửa, nương rẫy và cuộc sống ổn định. Tuy nhiên, do nhẹ dạ nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, họ đã bỏ đi để rồi rơi vào cảnh trắng tay, cuối cùng phải tìm đường trở về quê hương để làm lại từ đầu.