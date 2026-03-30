Ngày 30/3, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa nhận Thư khen của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tang vật trong chuyên án sản xuất lúa giống giả. Ảnh: Hải Dương

Theo đó, trong tháng 1/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đấu tranh, triệt phá thành công 2 đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật và lúa giống với quy mô lớn, thu giữ số lượng lớn hàng giả trị giá ước tính hàng tỷ đồng.

Trong thư, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, kết quả trên thể hiện sự quyết liệt, ý chí quyết tâm cao trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Đồng thời, Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy thành tích, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Trước đó, vào tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá thành công đường dây sản xuất, mua bán thuốc bảo vệ thực vật giả liên tỉnh quy mô rất lớn, thu giữ hơn 7.000 chai và 14.000 gói thuốc bảo vệ thực vật giả.

Cũng trong thời gian này, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố một đối tượng chỉ trong vòng 1 năm sản xuất, bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả loại ST24, ST25.