Theo đó, lúc 14h30 cùng ngày, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác phát hiện một túi đồ trên cầu Sê Păng Hiêng, thuộc thôn A Xóc – Cha Lỳ, xã Hướng Lập.

Cô Wu Mino Rose nhận lại toàn bộ tài sản bị mất

Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều giấy tờ quan trọng mang tên Wu Mino Rose (sinh ngày 8/7/1996, quốc tịch Australia), gồm hộ chiếu số RA19385xx, giấy phép lái xe quốc tế, thẻ ngân hàng, giấy đăng ký xe cùng tiền mặt 4,3 triệu đồng và 2.700 USD Australia.

Bức thư viết bằng 2 thứ tiếng của cô gái Australia cảm ơn Đồn Biên phòng Hướng Lập (Quảng Trị)

Đồn Biên phòng Hướng Lập đã lập biên bản, thông báo trên mạng xã hội và chủ động liên hệ với chủ nhân qua số điện thoại tìm thấy trong hành lý.

Đến 16h cùng ngày, đơn vị hoàn tất các thủ tục, bàn giao lại toàn bộ tài sản cho bà Wu Mino Rose theo đúng quy định pháp luật.