Ngày 22/4/2026, Thu Cúc TCI công bố triển khai ứng dụng công nghệ nội soi siêu phóng đại Endocyto 520x tại Hệ thống y tế Thu Cúc, đánh dấu mốc quan trọng trong việc tầm soát và điều trị ung thư đường tiêu hóa từ giai đoạn sớm.

Ung thư đường tiêu hóa hiện là một trong những nhóm bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao tại Việt Nam. Theo Globocan 2022, ung thư đại trực tràng đứng thứ 4, ung thư dạ dày đứng thứ 5 về số ca mắc mới ở cả hai giới. Trong bối cảnh đó, việc phát hiện sớm được xem là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả điều trị và cơ hội sống của người bệnh.

Các chuyên gia tiêu hóa đưa ra khuyến cáo, thực tế cho thấy nếu được chẩn đoán và điều trị ở giai đoạn đầu, tỷ lệ sống trên 5 năm của ung thư đường tiêu hóa có thể lên tới 90%. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất trong thực hành lâm sàng là nhiều tổn thương ở giai đoạn sớm rất nhỏ, khó nhận biết bằng các phương pháp nội soi thông thường.

Trong xu hướng đó, nội soi tiêu hóa thế hệ mới đóng vai trò quan trọng và đang dần thay đổi cách tiếp cận bệnh lý. Tiêu biểu là công nghệ Endocyto 520x do Tập đoàn Olympus (Nhật Bản) phát triển, hiện được Hệ thống Y tế Thu Cúc TCI triển khai tại Việt Nam.

Công nghệ Endocyto 520x có khả năng siêu phóng đại lên tới 520 lần, cho phép quan sát trực tiếp cấu trúc tế bào và vi mạch niêm mạc. Khả năng "nhìn ở cấp độ tế bào" giúp bác sĩ phát hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc biến đổi vi thể từ rất sớm - thời điểm mà người bệnh chưa có biểu hiện lâm sàng rõ ràng. Đây được xem là bước tiến quan trọng, giúp vượt qua giới hạn của nội soi truyền thống vốn chủ yếu dựa vào quan sát bề mặt tổn thương.

Đại diện TCI nhấn mạnh: "Việc đưa Endocyto 520x về Việt Nam không chỉ là sự đầu tư về trang thiết bị, mà là cam kết của TCI trong việc nâng tầm tiêu chuẩn nội soi, giúp người bệnh có thể được tiếp cận với những tinh hoa y học thế giới, để mọi tổn thương đều được tìm thấy sớm và điều trị kịp thời".

Không chỉ có khả năng phóng đại, Endocyto 520x còn được tích hợp một "hệ sinh thái" công nghệ hình ảnh hiện đại, như: Công nghệ TXI (Texture and Color Enhancement Imaging), giúp tăng cường kết cấu, màu sắc và độ sáng của niêm mạc, làm nổi bật các tổn thương nhỏ hoặc thay đổi màu sắc so với mô lành. Nhờ đó, các dấu hiệu sớm của viêm loét, polyp hay tổn thương tiền ung thư có thể được nhận diện rõ ràng hơn.

Công nghệ EDOF (Extended Depth of Field) mở rộng độ sâu trường ảnh, cho phép hình ảnh rõ nét cả vùng gần và vùng xa, giúp bác sĩ thao tác nhanh hơn, đồng thời giảm nguy cơ bỏ sót tổn thương trong quá trình nội soi.

Ngoài ra, kế thừa và phát triển công nghệ NBI (Narrow Band Imaging) với dải ánh sáng hẹp, Endocyto 520x có thể giúp phân biệt rõ ràng giữa mô lành và mô bất thường, cũng như đánh giá chính xác mức độ tổn thương. Cuối cùng là công nghệ RDI (Red Dichromatic Imaging) hỗ trợ nhận diện các mạch máu sâu, tăng độ tương phản giữa máu và mô xung quanh, giúp kiểm soát chảy máu hiệu quả hơn, góp phần nâng cao độ an toàn của thủ thuật.

Endocyto 520x được các chuyên gia tin tưởng là công nghệ giúp "thấy rõ hơn, tìm sớm hơn, biết chắc hơn, điều trị an toàn hơn", mang lại kết quả chẩn đoán tin cậy và sự an tâm cho bệnh nhân.

Tại buổi lễ giới thiệu công nghệ nội soi tiêu hóa Endocyt 520x, Thu Cúc TCI cũng kết hợp cùng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Olympus Việt Nam dưới sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ, Đào tạo liên tục (CSCE) trực thuộc Tổng Hội Y học Việt Nam tổ chức hội thảo "Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong nội soi tiêu hóa". Hội thảo có sự tham gia của hơn 100 bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện lớn như Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội, Trung ương Quân đội 108…, cập nhật các tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa, đồng thời trở thành diễn đàn trao đổi chuyên môn, thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị y tế.

