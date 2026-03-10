Bệnh nhân nam 68 tuổi (Uông Bí, Quảng Ninh) đi khám sau những cơn đau bụng âm ỉ, thoáng qua. Tuy nhiên, kết quả thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu khiến cả bệnh nhân và gia đình bất ngờ khi bác sĩ phát hiện ông mắc ung thư ở cả dạ dày và đại tràng.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp ung thư đồng phát tương đối hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 0,7-3,5% ở những người mắc ung thư dạ dày.

Các bác sĩ tiến hành phân tích mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo BSCKI. Phạm Thị Hoa, Khoa Giải phẫu bệnh, trong số các ung thư đồng phát, ung thư đại trực tràng là loại thường gặp nhất. Ở góc độ sinh học phân tử, ung thư đồng thời nhiều cơ quan có thể liên quan đến bất ổn gene và các đột biến di truyền tích lũy theo thời gian. Ca bệnh này cho thấy sự âm thầm, khó lường của ung thư đường tiêu hóa khi bệnh tiến triển mà người mắc gần như không hay biết.

Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy ung thư biểu mô tuyến tại cả hai vị trí, bệnh đã bước sang giai đoạn muộn. Lúc này, tổn thương lan rộng, việc điều trị triệt căn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Điều đáng lo ngại là ung thư tiêu hóa giai đoạn sớm thường không gây đau, không có biểu hiện rõ ràng. Người bệnh vẫn sinh hoạt bình thường cho đến khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, sụt cân, rối loạn tiêu hóa… thì việc điều trị bệnh đã không còn ở “thời điểm vàng”.