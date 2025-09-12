Lần đầu đến thủ đô Oslo của Na Uy công tác, tôi thấy mình như "gà công nghiệp" giữa sân bay công nghệ cao. Tôi tranh thủ lúc ngồi chờ chuyến bay nối chuyến để ghi lại một số "cú sốc văn hóa" nhằm giúp cho những người sắp đến Na Uy chuẩn bị tinh thần và có một số kỹ năng nhất định.

Một góc thủ đô Oslo của Na Uy. Ảnh: Shutterstock

Chuyến công tác đầu tiên tới quốc gia Bắc Âu này đã mang lại nhiều bài học nhỏ nhưng thú vị về văn hóa và lối sống của người Na Uy: tin cậy, độc lập và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.

Check-in: Không ai làm hộ bạn

Ở Hà Nội, hành khách quen với việc được nhân viên hàng không hỗ trợ mọi thủ tục. Nhưng tại Oslo, ngay từ bước check-in, bạn đã phải tự thao tác trên máy: in và dán tag hành lý, tự mang ra khu vực drop bag để quét mã. Thi thoảng mới thấy 1-2 nhân viên đứng vòng ngoài để có ai hỏi mới ra hỗ trợ.

Lái xe VIP? Không ai khác chính là… sếp bạn

Vừa ra khỏi sân bay, tôi được đón bằng một chiếc xe thuê sẵn. Cứ ngỡ có tài xế, hóa ra… chính là sếp cầm lái. Khi tôi hỏi Sếp tài xế đâu, Sếp trả lời “Chị chứ ai.” Hóa ra, ở Na Uy, chuyện thuê xe kèm lái gần như “xa xỉ”, thế nên ai cũng tự xoay xở. Tôi thấy hãnh diện vì ngày đầu ở Oslo đã có “tài xế VIP” miễn phí - chính là sếp mình.

Soát vé tàu?

Lần đầu đi tàu (đương nhiên là mua vé tự động), tôi loay hoay tìm chỗ quét vé mà không thấy. Hỏi ra mới biết, chẳng có ai kiểm soát vé thường xuyên, hành khách mua vé và tự giác lên xe. Ngay cả với xe bus cũng vậy, chỉ thi thoảng khi bác tài hỏi, khách đi tàu/xe mới đưa vé điện tử của mình. Hóa ra ở Oslo, mọi thứ vận hành bằng niềm tin. Ngày hôm sau, tôi được nghe nói “Tài nguyên giá trị nhất của Na Uy không phải là dầu khí, mà là niềm tin.” Quả thật, tôi đã được kiểm chứng điều này.

Văn hóa tự lập đáng nể

Cuối tuần, phần lớn hàng quán và siêu thị đều đóng cửa. Những ngày mở, khách hàng tự phục vụ là chính. Bạn sẽ thi thoảng gặp cảnh những cụ già phải dựa vào xe đẩy để đi, tay run run nhưng vẫn kiên quyết không để ai phải cầm hộ cốc cà phê.

Đổi chai nhựa lấy tiền

Trong siêu thị, những chiếc máy thu gom vỏ chai lon hoạt động như ATM. Tôi đã gặp hai bạn nhỏ mang hai túi lớn đầy chai nhựa, lon nhôm đến đổi để nhận lại tiền cọc, khoảng 5.000 đồng cho mỗi vỏ. Nhìn các em hí hửng khi màn hình ra số tiền hoàn trả lên tới cả triệu đồng, tôi thực sự ấn tượng và mơ ước một ngày nào đó được nhìn thấy những chiếc máy như thế này ở Việt Nam.

Siêu thị AI ở sân bay Oslo

Ngay sát cửa boarding F32-34, có một quầy hàng vận hành hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Khách chỉ cần quẹt thẻ tín dụng, vào lấy hàng rồi đi ra. AI nhận diện chính xác món đồ và trừ tiền, hóa đơn có thể in qua QR code. Tôi đã thử "đánh đố" chiếc máy bằng cách nhấc lên đặt xuống vài món, nhưng hệ thống vẫn tính chuẩn xác đến từng sản phẩm. Một trải nghiệm thực sự WOW.

Bích Hiền