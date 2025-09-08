Tham dự cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại Italia kiêm nhiệm Cộng hòa Síp Dương Hải Hưng; ông George Christofides, Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Síp và gần 40 bà con đại diện các hội đoàn người Việt tại Síp.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Síp.

Thông tin với đoàn công tác, Đại sứ Dương Hải Hưng đánh giá cộng đồng có tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên để hội nhập, đóng góp cho đời sống kinh tế - xã hội của sở tại và được chính quyền Síp ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, thời gian qua cộng đồng ngày càng gắn kết với đất nước, đã tổ chức được nhiều hoạt động quảng bá văn hóa Việt Nam, thiện nguyện, hưởng ứng các phong trào do trong nước phát động. Đơn cử, năm 2024, cộng đồng người Việt tại Síp đã ủng hộ 20.000 Euro để giúp đồng bào trong nước khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra.

Thay mặt cho cộng đồng, ông Nguyễn Đức Mạnh, Chủ tịch Ban Quản trị cộng đồng người Việt tại Síp, bà Phạm Thị Hương Giang, Phó Chủ tịch và bà Phùng Thị Quyên, Chủ tịch Hội Cộng đồng người lao động Việt Nam tại Síp báo cáo tình hình hoạt động của các hội trong thời gian qua. Cộng đồng bắt đầu hình thành từ khoảng năm 2013 và hiện có khoảng 6000 người đang sinh sống tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Nicosia, Limassol, Paros…

Các tổ chức hội đoàn của người Việt như Ban Quản trị cộng đồng, Ban Thiện nguyện, Ban Văn hóa - Văn nghệ, Hội đồng hương Hải Dương, Hội Cộng đồng người lao động Việt Nam tại Síp… đã ra đời và hoạt động tích cực với mục tiêu gắn kết, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời lan tỏa bản sắc văn hóa Việt, trở thành cầu nối giữa bà con với Đại sứ quán cũng như chính quyền sở tại. Bà con khẳng định, dù ở xa nhưng luôn dõi theo tình hình trong nước và tự hào về vị thế của đất nước, đồng thời bày tỏ cảm động trước sự chăm lo, quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào ở nước ngoài.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng tặng sách tiếng Việt cho bà con người Việt tại Cộng hòa Síp.

Tại cuộc gặp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Síp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2025), cũng là lần đầu tiên có đoàn làm công tác cộng đồng tại địa bàn ngày càng có đông đảo người Việt chỉ sau vài năm. Thứ trưởng bày tỏ tình cảm của đất nước đối với bà con trong dịp các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, biểu dương ý chí, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để hội nhập tốt, ngày càng khẳng định được vai trò trong xã hội Síp của bà con.

Với đức tính chăm chỉ, cần cù và nhạy bén, nhiều người Việt tại Síp đã vượt qua nhiều thách thức và hiện nay có cuộc sống ngày càng ổn định và thành đạt. Thứ trưởng mong muốn bà con tiếp tục tuân thủ pháp luật sở tại, chuyên tâm làm ăn để cải thiện cuộc sống, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, phát huy tình đoàn kết để xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển vững mạnh, có chỗ đứng vững chắc hơn trong đời sống xã hội sở tại, qua đó góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh vai trò của việc giữ gìn truyền thống văn hóa, tiếng Việt cho các thế hệ sau và cần bắt đầu từ trong mỗi gia đình để duy trì sự gắn kết với gia đình, quê hương ở Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã thông tin với bà con về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của bà con, đồng thời khẳng định Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng của bà con và có các chính sách ngày càng thuận lợi hơn để bà con gắn bó với đất nước. Thứ trưởng mời bà con về nước tham dự các sự kiện do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức như: chương trình Xuân Quê hương, đoàn kiều bào về dự Giỗ Tổ Hùng Vương, đoàn đi thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa, Trại hè dành cho thanh thiếu niên kiều bào, lớp tập huấn kỹ năng dành cho giáo viên dạy tiếng Việt…

Nhân dịp thăm, gặp gỡ bà con, Thứ trưởng đã trao tặng bà con giáo trình giảng dạy tiếng Việt, sách truyện lịch sử, văn hóa tiếng Việt và cờ Việt Nam để sử dụng trong các hoạt động quảng bá văn hóa của cộng đồng.

Trước đó, cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng thăm và làm việc tại trụ sở của Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Cộng hòa Síp. Trong không khí ấm áp, chân tình, ông George Christofides, Lãnh sự danh dự bày tỏ vinh dự được đón đoàn công tác do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đến thăm. Ông xúc động cho biết từ khi được bổ nhiệm làm Lãnh sự danh dự của Việt Nam từ năm 2012 đến nay, ông đã luôn nỗ lực làm cầu nối giữa cộng đồng với chính quyền sở tại, hỗ trợ các vấn đề pháp lý, cũng như đồng hành với bà con trong các hoạt động quảng bá văn hóa của cộng đồng và phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của bà con người Việt.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng bày tỏ trân trọng tình cảm yêu mến, chân thành và hết lòng vì Việt Nam của ông George Christofides cùng phu nhân. Với cương vị là Lãnh sự danh dự Việt Nam ở Síp, cũng là người bạn thân thiết của Việt Nam, ông George Christofides đã có nhiều sáng kiến và hoạt động góp phần đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển thực chất và hiệu quả hơn. Đặc biệt, đối với cộng đồng người Việt tại Síp, ông Christofides luôn đồng hành trong các hoạt động cộng đồng, dành cho bà con sự quan tâm, hỗ trợ tận tình, hiệu quả và được bà con vô cùng quý trọng.

Đoàn công tác đã đến thăm một số cơ sở kinh doanh tiêu biểu của kiều bào tại Síp. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao sự năng động, nhạy bén của bà con trong làm ăn, kinh doanh, đồng thời khuyến khích bà con tích cực quảng bá, tiêu thụ, phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài.