Ngày 19/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết, đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” dưới hình thức bán căn hộ trái phép do vợ chồng Mai Thái An – Nguyễn Thị Ngọc Giàu cùng đồng bọn thực hiện.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vợ chồng An – Giàu cùng 3 người khác cùng về tội danh trên.

Vợ chồng Mai Thái An – Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng An – Giàu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh cũ), và tháng 6/2020 đã được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng, thi công nhà ở với kết cấu: 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.

Hai vợ chồng cùng đồng phạm đã biến ngôi nhà thành dự án “Eco Home Bình Thạnh” với kết cấu 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu để ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thiết kế được cấp phép.

Vợ chồng An - Giàu cùng với Bùi Văn Vinh (Giám đốc Công ty Phú Quý), Tăng Khánh Tăng (Giám đốc Công ty Bảo Nam), Mạc Vũ Toàn… ký hợp đồng cho thuê các căn hộ có thời hạn 50 năm. Theo cơ quan CSĐT, thực chất đây là hình thức mua bán căn hộ trái pháp luật.

Nhóm đối tượng có các hành vi gian dối như: vẽ thêm tầng, thiết kế các căn hộ trái phép… rồi dùng đội ngũ nhân viên sale đăng thông tin trên mạng xã hội rao bán các căn hộ; cố tình che giấu tình trạng pháp lý của tài sản… khiến người mua, người thuê có nguy cơ mất tiền, rủi ro pháp lý. Có trường hợp, các đối tượng ký hợp đồng bán một căn hộ cho hai khách hàng khác nhau.

Theo cơ quan CSĐT, tại thời điểm khởi tố vụ án (tháng 10/2024) đã xác định, vợ chồng An – Giàu cùng đồng phạm đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn và thu số tiền khoảng 42 tỷ đồng.

Trong đó, tầng 6 của căn nhà là không có trong thiết kế ban đầu được cấp phép, là các căn hộ xây trái phép nhưng các đối tượng đã ký kết 9 hợp đồng, thu khoảng 8,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, nhóm đối tượng còn thực hiện dự án có hình thức tương tự tại đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3 (nay là phường Nhiêu Lộc), với tên gọi là dự án “Eco Home quận 3”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị các cá nhân có liên quan đến việc mua bán, thuê căn hộ tại hai dự án "Eco Home Bình Thạnh" và "Eco Home Quận 3" thì liên hệ trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu để phục vụ quá trình mở rộng điều tra và để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp.

Các bị hại có thể liên hệ làm việc tại Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu, TPHCM) qua số điện thoại: 069.3187.783 hoặc số điện thoại điều tra viên: 0985.835.236.