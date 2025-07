Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Chu Quốc Thịnh vừa ký các quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm của 8 thực phẩm bảo vệ sức khỏe do Công ty Cổ phần Dược phẩm Nano Pharma (Hà Nội), Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam (Hưng Yên), Công ty TNHH Thương mại & Dược phẩm Nguyễn Minh (Hà Nội), Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vinh Thịnh Vượng (Hưng Yên) công bố.

Lý do thu hồi là hồi tháng 6, các công ty này đều có văn bản gửi Cục An toàn thực phẩm xin rút hồ sơ liên quan tới sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

STT Tên sản phẩm Công ty công bố Giấy tiếp nhận Cấp ngày 1 KINGPHAR SUPER KIDS (dung dịch uống hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hấp thu dinh dưỡng) Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Vinh Thịnh Vượng 13714/2019/ĐKSP 24/12/2019 2 ENTEROVINA (men vi sinh) Công ty TNHH Thương mại & Dược phẩm Nguyễn Minh 5803/2019/ĐKSP 3 Nato Thông huyết - Kingphar (giúp hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn mạch máu não) Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam 6074/2020/ĐKSP 2/7/2020 4 Menmoren ginkgo Plus Q10 (giúp hỗ trợ sức khỏe cho não bộ) Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam 6303/2020/ĐKSP 9/7/2020 5 Ống uống Men tiêu hoá (hỗ trợ tiêu hoá) Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam 10160/2020/ĐKSP 15/10/2020 6 Omega 3-6-9 Plus Q10 Kingphar (giúp bổ sung dưỡng chất cho não, phát triển não bộ, tăng thị lực) Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam 3068/2021/ĐKSP 6/4/2021 7 NANO IQ MAMA CARE (Viên uống cho mẹ bầu) Công ty Cổ phần Dược phẩm Nano Pharma 5324/2021/ĐKSP 14/6/2021 8 NANO IQ AQUAMIN F (bổ sung calci và vitamin) Công ty Cổ phần Dược phẩm Nano Pharma 5325/2021/ĐKSP 14/6/2021

Dung dịch uống KINGPHAR SUPER KIDS được ghi nhãn dành cho trẻ em chậm lớn, biếng ăn, tiêu hóa kém, sức đề kháng kém. Sản phẩm được giới thiệu hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường hấp thu dinh dưỡng. Ảnh chụp màn hình

Từ tháng 4 đến nay, Cục An toàn thực phẩm liên tiếp ban hành các quyết định thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm của nhiều thực phẩm bảo vệ sức khỏe với lý do các doanh nghiệp công bố tự nguyện xin rút hồ sơ liên quan.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe là một nhóm trong thực phẩm chức năng. Về mặt quản lý nhà nước, tất cả các sản phẩm phân loại là thực phẩm bảo vệ sức khỏe do doanh nghiệp chịu trách nhiệm công bố nộp hồ sơ và được Cục An toàn thực phẩm cấp giấy tiếp nhận đăng ký sản phẩm trước khi lưu hành, kèm theo nhiều giấy tờ khác. Khi bị thu hồi hiệu lực của giấy tiếp nhận này, sản phẩm do công ty đó công bố sẽ không còn được lưu thông trên thị trường.