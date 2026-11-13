Một lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi sản xuất có mẫu không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật nên bị Cục Quản lý Dược thu hồi.

Quyết định thu hồi trên toàn quốc sản phẩm nước muối sinh lý SATBB chai 550ml được Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) thông báo ngày 12/11.

Trên nhãn sản phẩm ghi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 27399/26/CBMP-HN, Số lô: DL-069, ngày sản xuất 5/6/2026, hạn dùng 5/6/2028. Sản phẩm do Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi (Hà Nội) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường và sản xuất.

Một lô nước muối sinh lý SATBB chai 550ml bị thu hồi. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, hồi tháng 10, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm (Sở Y tế tỉnh Nghệ An) lấy mẫu sản phẩm nước muối sinh lý SATBB chai 550ml tại Nhà thuốc Hiên Toàn (Nghệ An) để kiểm tra chất lượng. Kết quả mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các sở y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB - Chai 550ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Sở Y tế Hà Nội được giao giám sát Công ty cổ phần quốc tế Đại Lợi thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Nước muối sinh lý SATBB - Chai 550ml không đáp ứng quy định; đồng thời kiểm tra Công ty này trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định.