Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế ngày 7/10 ra thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm chăm sóc tóc Diary Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul do vi phạm quy định.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Paltac Việt Nam (TPHCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Lý do thu hồi là nhãn mỹ phẩm ghi công dụng không đúng với hồ sơ đã được duyệt và không đúng bản chất của sản phẩm. Thông báo không nêu cụ thể nội dung ghi nhãn của sản phẩm là gì.

Sản phẩm nước hoa chăm sóc tóc Hair Perfume With Vitamin Love Story In Seoul thuộc nhãn Diary được quảng cáo trên các sàn thương mại điện tử. Ảnh chụp màn hình

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm; Xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH Paltac Việt Nam nhận yêu cầu gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Cơ quan của Bộ Y tế nhấn mạnh trường hợp không thể tách rời nhãn hàng hóa vi phạm ra khỏi hàng hóa thì buộc tiêu hủy sản phẩm theo quy định.