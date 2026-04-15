Cụ thể, cơ quan này yêu cầu thu hồi lô sản phẩm Kem nghệ Kingphar (hộp 1 tuýp 20g) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật. Mẫu kiểm nghiệm do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Gia Lai thực hiện cho thấy sản phẩm không đáp ứng quy định an toàn đối với mỹ phẩm lưu hành trên thị trường.

Bên cạnh đó, dầu tràm THERAPY 3M cũng bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sau khi Sở Y tế Hà Nội kiểm nghiệm phát hiện chứa Phenoxyethanol, thành phần không có trong hồ sơ công bố sản phẩm. Đại diện nhà sản xuất là Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA và đơn vị phân phối là Công ty CP dược mỹ phẩm 3M PHARMA giải trình nguyên nhân do sử dụng nhầm cồn có chứa chất này trong quá trình vệ sinh chai đóng gói.

Tuy nhiên, cơ quan quản lý xác định hồ sơ sản xuất của doanh nghiệp tồn tại nhiều điểm không thống nhất, khi công thức gốc, công thức lô sản xuất và thành phần ghi trên nhãn có sự khác biệt về tỷ lệ. Ngoài ra, sản phẩm còn vi phạm quy định ghi nhãn khi đưa ra các công dụng mang tính chất điều trị như “giúp làm ấm”, “phòng cảm lạnh”, “prevent cold”, dùng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, thậm chí khuyến nghị kết hợp với siro ho. Đây là các nội dung vượt quá phạm vi của mỹ phẩm theo quy định hiện hành.

Đáng chú ý, Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi, tiêu hủy 7 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Lotus An Việt. Nguyên nhân là doanh nghiệp không xuất trình được Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn quy định khi cơ quan chức năng kiểm tra.

7 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Cục Quản lý Dược yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, tuân thủ đúng quy định về công bố, ghi nhãn và lưu hành mỹ phẩm nhằm đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.