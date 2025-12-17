Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực thuốc, mỹ phẩm. Thời gian cao điểm kiểm tra được thực hiện từ 15/12/2025 đến 31/3/2026.

Theo đó, Cục đề nghị các Sở Y tế khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố cùng các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, công an, hải quan… tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật đối với các cơ sở đăng ký thuốc, công bố sản phẩm, sản xuất và kinh doanh dược, mỹ phẩm.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tính pháp lý của cơ sở sản xuất, kinh doanh (giấy chứng nhận đủ điều kiện và việc duy trì điều kiện kinh doanh); tính hợp pháp của sản phẩm (giấy đăng ký lưu hành thuốc, số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm); nguồn gốc, xuất xứ; chất lượng và việc ghi nhãn sản phẩm.

Đối với thuốc, trọng tâm là giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu; hóa đơn, chứng từ mua bán; nguồn gốc, hạn dùng và việc bán thuốc theo đơn.

Với mỹ phẩm, kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất; hoạt động công bố sản phẩm; hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF); sự phù hợp giữa hồ sơ công bố và sản phẩm thực tế; ghi nhãn, quảng cáo, nguồn gốc xuất xứ và hồ sơ nhập khẩu đối với hàng ngoại.

Đáng chú ý, Cục yêu cầu tăng cường rà soát hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop và trên mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, YouTube.

Trường hợp phát hiện sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành, chưa được tiếp nhận công bố, hàng đã có quyết định thu hồi, tiêu hủy hoặc quảng cáo sai quy định, các địa phương cần kịp thời xử lý và phản ánh tới các bộ, ngành liên quan để phối hợp giải quyết.

Cục Quản lý Dược khẳng định sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra khi có dấu hiệu tội phạm. Đồng thời, đề nghị các địa phương chủ động phối hợp, báo cáo khó khăn, vướng mắc để bảo đảm công tác quản lý dược, mỹ phẩm hiệu quả, kịp thời trong dịp Tết 2026.