Sau 3 năm đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hoàng Việt Anh trở về Việt Nam, quyết tâm bắt đầu lại con đường học tập. Bốn năm sau, chàng trai từng “không mấy hứng thú với việc học” trở thành thủ khoa tốt nghiệp ở tuổi 27.

3 năm làm việc ở Nhật và quyết định trở lại giảng đường

18 tuổi, khi nhiều bạn bè bước chân vào giảng đường đại học, Hoàng Việt Anh (sinh năm 1999, quê Phú Thọ) lại quyết định sang Nhật Bản làm thợ đúc kim loại.

Việt Anh thừa nhận, thời phổ thông mình khá ham chơi và không thích học. “Nếu tiếp tục học lên, đó cũng chỉ là định hướng của gia đình chứ mình không thực sự muốn. Lúc đó, mình không biết học để làm gì”, Việt Anh nhớ lại.

Một mình sang Nhật Bản, có những ngày Việt Anh rời nhà lúc 6h30, làm việc liên tục đến 21h. Công việc làm khuôn đúc, xử lý các sản phẩm kim loại vừa ra lò hay bốc vác, mài bavi… khiến Việt Anh kiệt sức.

“Sau những ngày làm việc mệt mỏi, rã rời, nằm trong căn phòng trọ, mình bắt đầu tự hỏi: Nếu 5-10 năm nữa mình vẫn làm công việc này thì sao? Mình muốn cuộc sống sau này như thế nào?”, Việt Anh nhớ lại.

Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu, buộc Việt Anh phải nghiêm túc suy nghĩ về tương lai. “Mình nhận ra nếu cứ tiếp tục công việc hiện tại, tương lai của bản thân chỉ giới hạn như vậy. Đó là lý do mình muốn học thêm kiến thức chuyên môn để có nhiều lựa chọn hơn cho cuộc sống”, Việt Anh nói.

Sau gần ba năm ở Nhật, Việt Anh quyết định trở về Việt Nam và thi lại đại học. Năm 2022, anh trúng tuyển vào ngành Ngôn ngữ Nhật, kết hợp chuyên ngành hẹp là Công nghệ thông tin tại Trường Đại học FPT.

Hoàng Việt Anh trở thành thủ khoa tốt nghiệp ở tuổi 27. Ảnh: NVCC

Trở lại giảng đường khi nhiều bạn bè đã tốt nghiệp, Việt Anh không tránh khỏi cảm giác tự ti vì chậm hơn người khác. Tuy nhiên, khác với năm 18 tuổi, lần này anh đã hiểu rõ giá trị của việc học.

“Mình luôn nghĩ rằng bản thân đã có một lần lựa chọn chưa đúng hướng ở tuổi 18, nhưng điều đó không có nghĩa là không thể sửa lại. Do đó, động lực lớn nhất của mình là muốn tận dụng thật tốt cơ hội thứ hai để thay đổi tương lai”, Việt Anh nói.

Mục tiêu của Việt Anh không chỉ là hoàn thành chương trình đại học mà còn phải học thật hiệu quả, biến kiến thức trên lớp thành năng lực có thể sử dụng trong công việc.

Với tiếng Nhật, anh học từ vựng, ngữ pháp song song với luyện nghe, nói và cố gắng vận dụng vào giao tiếp thực tế. Nam sinh không muốn chỉ ghi nhớ kiến thức để làm bài thi mà hướng đến việc sử dụng ngôn ngữ một cách thành thạo.

Ở các môn IT, Việt Anh ưu tiên hiểu bản chất vấn đề thay vì học thuộc. Khi gặp nội dung chưa nắm vững, anh chủ động tìm thêm tài liệu hoặc trao đổi với thầy cô, bạn bè.

Ba năm làm việc tại Nhật cũng giúp Việt Anh hình thành thói quen đúng giờ, tuân thủ yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn. Khi trở lại trường, anh mang tác phong ấy vào việc học, chủ động sắp xếp công việc để tránh dồn bài tập đến phút cuối.

Không chỉ tập trung vào điểm số, Việt Anh còn tìm kiếm cơ hội để sử dụng tiếng Nhật ngoài sách vở. Anh tham gia các cuộc thi và hoạt động ngoại khóa, qua đó rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và xử lý tình huống.

Trở thành thủ khoa ở tuổi 27

Bốn năm sau ngày trở lại giảng đường, Hoàng Việt Anh tốt nghiệp thủ khoa đầu ra toàn trường và có 5 học kỳ đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc.

Nhìn lại quãng thời gian bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi, rồi quay trở lại việc học ở tuổi 23, Việt Anh không xem khoảng thời gian ở Nhật là lãng phí.

“Đó là những ngày tháng vô cùng vất vả và mình đã học được sự tự lập, tính kỷ luật, khả năng chịu áp lực và kinh nghiệm sống. Mình cũng hiểu được thế nào là một ngày dài làm việc, từ đó trân trọng giá trị của đồng tiền kiếm được. Quan trọng nhất, mình đã xác định được con đường bản thân thực sự muốn đi”, Việt Anh nói.

Việt Anh khi đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp, Việt Anh trở thành chuyên viên thiết kế CAD tại một công ty Nhật Bản tại Việt Nam. Công việc này không chỉ đòi hỏi kỹ năng sử dụng phần mềm mà còn yêu cầu khả năng đọc hiểu tài liệu, trao đổi và thực hiện bản vẽ theo yêu cầu từ phía Nhật Bản. Vì vậy, nền tảng tiếng Nhật cũng giúp Việt Anh thuận lợi hơn trong giao tiếp và tiếp cận các yêu cầu chuyên môn.

Bên cạnh đó, việc từng làm trong môi trường sản xuất Nhật Bản cũng giúp Việt Anh không bỡ ngỡ với văn hóa doanh nghiệp vốn cần tính chính xác, sự đúng giờ, việc tuân thủ quy trình và tinh thần trách nhiệm.

“Mình từng bắt đầu lại ở tuổi 23, nhờ đó giờ đây, khi gặp một lĩnh vực mới, bản thân không còn quá sợ việc chưa biết. Điều quan trọng là mình có đủ kiên trì để đi đến tận cùng vấn đề hay không”, anh nói.

Trong thời gian tới, Việt Anh muốn tiếp tục nâng cao năng lực thiết kế, phát triển tiếng Nhật và tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực xây dựng nhà ở tại Nhật Bản. Mục tiêu của Việt Anh là trở thành người vừa có chuyên môn kỹ thuật, vừa có khả năng kết nối và làm việc hiệu quả với đối tác Nhật Bản.