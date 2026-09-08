Hai đơn vị được chỉ định gồm Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) và Công ty CP Dịch vụ VCT. Phạm vi thử nghiệm được thực hiện theo nội dung Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định, phục vụ công tác quản lý Nhà nước.

Cục Đăng kiểm yêu cầu 2 đơn vị tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật và Cục Đăng kiểm về kết quả thử nghiệm.

Việc tạm thời chỉ định các đơn vị thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh quy định mới về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa bắt đầu được áp dụng từ ngày 1/7/2026.

Khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ, trừ xe kinh doanh vận tải hành khách. Ảnh minh họa: Ngô Minh

Theo Luật số 78/2025/QH15 và Nghị định 37/2026 của Chính phủ, sản phẩm, hàng hóa được phân loại theo 3 mức độ rủi ro gồm thấp, trung bình và cao.

Việc phân loại là cơ sở để áp dụng các biện pháp quản lý chất lượng, xác định yêu cầu chứng nhận hợp quy và tổ chức thực hiện chứng nhận phù hợp.

Triển khai quy định mới, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 49/2026 quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình và cao trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Trong danh mục này, thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô được xếp vào nhóm sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình.

Theo quy định, sản phẩm thuộc nhóm này phải được chứng nhận và công bố hợp quy theo pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Việc chứng nhận hợp quy phải do tổ chức chứng nhận được công nhận thực hiện.

Như vậy, trước khi đưa sản phẩm ra thị trường, doanh nghiệp phải hoàn tất thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định.

Doanh nghiệp cũng chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ và chính xác của hồ sơ kỹ thuật, chất lượng sản phẩm đưa ra lưu thông trên thị trường.

Từ 1/7, ô tô chở trẻ phải có thiết bị an toàn phù hợp Việc siết quản lý chất lượng thiết bị an toàn cho trẻ em diễn ra cùng thời điểm quy định mới về sử dụng thiết bị này trên ô tô được áp dụng. Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m, người lái xe phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ, trừ trường hợp xe kinh doanh vận tải hành khách. Pháp luật cũng quy định không được bố trí trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1,35m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ trường hợp ô tô chỉ có một hàng ghế. Nghị định 238/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 15/8/2026, quy định chế tài đối với hành vi vi phạm. Theo đó, người điều khiển ô tô chở trẻ em thuộc diện trên nhưng không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo. Việc đưa thiết bị an toàn cho trẻ em vào nhóm sản phẩm có mức độ rủi ro trung bình, đồng thời yêu cầu chứng nhận và công bố hợp quy, nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.