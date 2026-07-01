Bộ Xây dựng vừa yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương triển khai việc đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em sử dụng trên ô tô theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT.

Động thái này nhằm tháo gỡ vướng mắc trong giai đoạn đầu áp dụng quy chuẩn mới, bảo đảm công tác quản lý chất lượng, an toàn sản phẩm và tránh gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.

Theo chỉ đạo, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và quyết định chỉ định các tổ chức đánh giá sự phù hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy chuẩn kỹ thuật và quy định pháp luật.

Đồng thời, Cục phải công khai đầu mối tiếp nhận, thành phần hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục; không được yêu cầu bổ sung điều kiện hoặc thủ tục ngoài quy định.

Bộ Xây dựng giao Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai chứng nhận hợp quy đối với ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô. Ảnh: Đình Hiếu.

Đối với hoạt động chứng nhận hợp quy, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ và năng lực thực tế để lựa chọn phương án tổ chức phù hợp, bảo đảm việc chứng nhận đúng trình tự, thủ tục và phạm vi theo quy định.

Đáng chú ý, trong trường hợp chưa có tổ chức thử nghiệm đáp ứng yêu cầu theo QCVN 123:2024/BGTVT, Bộ Xây dựng ủy quyền Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam quyết định chỉ định tạm thời đơn vị thử nghiệm theo quy định tại Nghị định 37/2026/NĐ-CP.

Thời hạn chỉ định tạm thời không quá 6 tháng kể từ ngày ký quyết định. Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ Xây dựng về quyết định này.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam gửi ngay các quyết định, văn bản liên quan sau khi ban hành để Bộ theo dõi, kiểm tra; đồng thời kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Trước đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã báo cáo Bộ Xây dựng về những vướng mắc khi triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT đối với thiết bị an toàn cho trẻ em trên ô tô.

Theo Cục Đăng kiểm, ghế an toàn cho trẻ em thuộc nhóm hàng hóa có mức độ rủi ro trung bình. Trước khi lưu thông trên thị trường, sản phẩm phải được thử nghiệm, đánh giá, chứng nhận và công bố hợp quy theo quy định.

Tuy nhiên, dù nhu cầu chứng nhận của doanh nghiệp rất lớn để đáp ứng quy định bắt buộc từ ngày 1/7/2026, đến nay vẫn chưa có tổ chức chứng nhận nào đủ điều kiện thực hiện đánh giá theo QCVN 123:2024/BGTVT.

Để tránh gián đoạn hoạt động sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép chỉ định tạm thời Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới (VMTC) thực hiện thử nghiệm ghế an toàn cho trẻ em, đồng thời giao Cục tạm thời thực hiện công tác chứng nhận trong thời hạn tối đa 6 tháng hoặc đến khi có tổ chức đủ điều kiện tham gia hoạt động.