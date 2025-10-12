Giá điện năng thấp nhất 843 đồng, cao nhất 2.251 đồng/kWh

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã hoàn thiện Đề án “Xây dựng hệ thống giá bán điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam” theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Giá điện hai thành phần bao gồm giá công suất sử dụng lớn nhất và giá điện năng. Theo đó, tiền điện mà người tiêu dùng phải thanh toán sẽ gồm hai phần: phần trả cho công suất sử dụng thể hiện chi phí cố định của quá trình cung ứng điện và phần trả cho điện năng tiêu dùng phản ánh chi phí biến đổi phát sinh theo mức sử dụng điện thực tế của khách hàng.

Bộ Công Thương đã đồng ý phương án triển khai áp dụng thử nghiệm giá bán lẻ điện hai thành phần trên giấy từ tháng 10/2025.

Đối tượng áp dụng là các nhóm khách hàng sản xuất, do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000 kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).

Theo thống kê, có khoảng 7.000 khách hàng có mức tiêu thụ bình quân 200.000 kWh/tháng.

EVN cũng công bố biểu giá thử nghiệm giá bán điện hai thành phần triển khai từ tháng 10/2025. Theo đó, giá điện sẽ chia theo các cấp điện áp (cao áp - trung áp - hạ áp) và khung giờ sử dụng.

Trong đó, giá công suất ở cấp điện cao áp (110 kV trở lên) là 209.459 đồng/kW/tháng; trung áp (22-110 kV) có giá 235.414 đồng; trung áp (6-22 kV) giá 240.050 đồng và hạ áp (dưới 6 kV) có giá 286.153 đồng/kW/tháng - mức cao nhất trong biểu giá.

Giá điện năng ở khung giờ bình thường dao động từ 1.253-1.332 đồng/kWh; ở khung giờ cao điểm giá từ 2.162-2.251 đồng/kWh; trong khi khung giờ thấp điểm giá chỉ từ 843-904 đồng/kWh.

Theo đó, khung giờ bình thường là từ 4h-9h30, từ 11h30-17h và từ 20h-22h hằng ngày, trừ Chủ nhật (từ 4h đến 22h); cao điểm hằng ngày (trừ Chủ nhật) là khung giờ từ 9h30-11h30 và từ 17h-20h; còn thấp điểm thường từ 22h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

EVN lưu ý đây chỉ là hoạt động thử nghiệm và tính toán trên giấy, chưa áp dụng trên hóa đơn tiền điện thực tế trong thời gian thử nghiệm.

Người dùng có thể chủ động giảm chi phí

Liên quan đến cách tính giá điện mới này, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh (EVN) cho biết, giá điện hai thành phần đã được áp dụng ở nhiều quốc gia. Đây là phương pháp tính giá đúng nhất cho hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải.

Theo ông, việc sử dụng giá điện hai thành phần sẽ phản ánh đầu tư của hệ thống để đáp ứng công suất của phụ tải. Đây sẽ là động lực để khách hàng dùng điện tiết kiệm.

“Trước đây, khách hàng phải giảm lượng điện năng sử dụng để tiết kiệm, nhưng giờ họ có thể trả ít tiền hơn bằng việc tối ưu cách dùng”, ông nói và lưu ý với giá điện hai thành phần, khách hàng có thêm lựa chọn điều chỉnh hành vi, cách thức sử dụng để giảm công suất, từ đó giảm chi phí.

Với giá điện hai thành phần, khách hàng có thêm lựa chọn điều chỉnh hành vi, cách thức sử dụng để giảm công suất, từ đó giảm chi phí.

Đánh giá tác động đến khách hàng và EVN, ông Dũng cho hay đối với khách hàng sử dụng điện có thời gian sử dụng nhiều, Tmax càng lớn (tức hệ số phụ tải cao) thì giá điện bình quân sẽ giảm, chế độ sử dụng điện quyết định chi phí hệ thống nên tác động đến giá điện của khách hàng.

Sau thời gian thử nghiệm, EVN sẽ hiệu chỉnh cho phù hợp và dự kiến áp dụng từ năm 2026.

Trước đó, tại buổi làm việc về giá điện hai thành phần đầu tháng 9, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết từ 1/1/2026 sẽ áp dụng với nhóm khách hàng có sản lượng sử dụng điện lớn.

Từ tháng 10 đến hết 31/12/2025, sẽ chạy song song hai hóa đơn: một theo cơ chế hiện nay để thanh toán thực tế, một theo cách tính mới để khách hàng tham khảo và tự điều chỉnh.

Giai đoạn đầu áp dụng cho khách hàng lớn, không áp dụng với đối tượng thuộc diện chính sách. Về sau, khi triển khai rộng, giá điện theo giờ cao điểm, thấp điểm sẽ bảo đảm công bằng hơn.