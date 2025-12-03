XEM CLIP:

Phường Bắc Sơn cũ (nay là phường Quang Trung) vốn là “thủ phủ” trồng dứa tại Thanh Hóa. Thế nhưng vụ dứa năm nay, những cánh đồng rộng hàng trăm héc-ta đang xanh mướt bỗng ngả màu vàng úa, lá thối rụng và chết hàng loạt. Nhiều hộ dân mất trắng và đứng trước nguy cơ không còn vốn để tái sản xuất.

Bà Vũ Thị Duyên (SN 1956, khu phố 10 Bắc Sơn, phường Quang Trung) chia sẻ, gia đình bà trồng dứa đã hàng chục năm nay, nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng dứa thối gốc, chết hàng loạt như vậy.

Gia đình bà xuống giống từ cuối năm 2024, dự kiến đến tháng 5/2026 sẽ cho thu hoạch. Tuy nhiên, đến thời điểm này, khi vườn dứa đang sinh trưởng tốt thì bất ngờ lá ngả vàng, thối gốc và chết không rõ nguyên nhân.

Bà Duyên xót xa bên vườn dứa bị chết vàng. Ảnh: Lê Dương

“Nhà tôi trồng 8 sào, chi phí cày bừa, giống, phân bón hết khoảng 100 triệu đồng. Không hiểu do thời tiết mưa nhiều hay do sương muối mà cả ruộng dứa chết hàng loạt, coi như mất trắng vốn liếng”, bà Duyên than thở.

Theo bà Duyên, trồng dứa đầu vụ thường cho sản lượng lớn và ít rủi ro sâu bệnh, dù có rớt giá thì người dân vẫn thu được vốn để tái sản xuất vụ sau. Tuy nhiên, năm nay vợ chồng bà xác định mất trắng.

“Với diện tích 8 sào, hằng năm gia đình tôi thu khoảng 20 tấn quả, giá bán 6.000-10.000 đồng/kg tùy thời điểm. Trừ chi phí, mỗi vụ cũng còn dư 30-50 triệu đồng”, bà kể.

Ông Vũ Văn Mẫn, Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 10 Bắc Sơn, cho hay phường Quang Trung có cả nghìn héc-ta đất trồng dứa, tập trung chủ yếu ở khu vực Bắc Sơn cũ. Riêng tổ dân phố ông quản lý có hơn 300ha, là nơi có diện tích lớn nhất phường.

Những vườn dứa đang ra quả cũng chết rụi. Ảnh: Lê Dương

Khoảng một tháng nay, dứa bắt đầu thối gốc và chết rải rác. Đến thời điểm này, diện tích bị thiệt hại đã lên đến 40%, phần còn lại cũng xuất hiện dấu hiệu tương tự.

“Nhà tôi trồng khoảng 2ha dứa, tổng mức đầu tư hơn 400 triệu đồng. Khoảng 7 sào dứa đã bị chết, ước tính thiệt hại hơn 120 triệu đồng. Diện tích còn lại cũng có nguy cơ hỏng nốt”, ông Mẫn buồn bã.

Theo ông Mẫn, dứa chủ yếu mắc bệnh nấm lá, nhưng nhiều năm qua chỉ cần phun thuốc là xử lý được, tỷ lệ chết hằng năm không đáng kể. Khoảng một tháng nay, sau những trận mưa tầm tã kéo dài, người dân nghi ngờ lượng mưa có chứa axít khiến dứa bị thối gốc và chết hàng loạt.

Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể vẫn đang chờ cơ quan chuyên môn xác minh.

Những gốc dứa bị thối gốc. Ảnh: Lê Dương

Lá dứa úa vàng, khô héo. Ảnh: Lê Dương

Ông cũng cho biết, dứa không trồng theo mùa mà các hộ xuống giống luân phiên quanh năm. Vì vậy, không chỉ dứa mới trồng mà cây chuẩn bị ra quả cũng chết, thậm chí có ruộng quả đã to bằng nắm tay vẫn bị chết rụi, gây thiệt hại kinh tế rất lớn.

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Hợi - Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Trung, xác nhận tình trạng dứa chết la liệt trên địa bàn. Địa phương đang phối hợp với các tổ dân phố thống kê diện tích dứa bị ảnh hưởng để báo cáo cụ thể lên lãnh đạo phường và tỉnh.

“Qua nắm bắt từ các hộ dân, nguyên nhân dứa chết hàng loạt có thể không phải do sâu bệnh. Theo lời người dân, cách đây khoảng một tháng, sau những trận mưa xối xả, cây dứa bắt đầu vàng lá. Những ngày gần đây, diện tích dứa chết tăng nhanh hơn”, bà Hợi cho biết.